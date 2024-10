8 dicas para preparar o gato para a chegada do bebê 

A chegada de um bebê é um momento de muita alegria para a família, mas também pode causar desconforto para os animais de estimação, especialmente os gatos. A rotina muda, novos sons e cheiros aparecem, e a atenção dos tutores é compartilhada. Essas alterações podem gerar estresse e ansiedade no felino, que é sensível a mudanças no ambiente.

O estresse pode causar marcação urinária ou arranhadura, diarreia, vômito esporádico, vocalização excessiva, queda de pelos, lambedura compulsiva e alterações nos padrões alimentares e de sono.

“Em casos extremos, o estresse prolongado pode até desencadear problemas de saúde mais sérios, como distúrbios gastrointestinais, problemas de pele ou piora da imunidade”, conta Marina Tiba, médica-veterinária e gerente de produto da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal.

Por isso, é fundamental preparar o gato para essa nova fase, criando um ambiente seguro e confortável para que ele se adapte bem e até desenvolva um vínculo positivo com o bebê. Abaixo, veja como fazer isso!

1. Introduza os sons de um bebê gradualmente

Gatos têm uma audição muito sensível, e o choro de um bebê pode assustá-los no começo. Para evitar isso, você pode expor o seu felino a esses sons antes da chegada da criança, usando gravações de choros em volume baixo e aumentando aos poucos. Isso vai ajudá-lo a se acostumar, diminuindo o impacto do barulho real. Além disso, sempre associe esses sons a coisas positivas, como petisco ou carinho, para criar uma experiência agradável.

2. Crie um espaço seguro para o gato

Antes da chegada do bebê, certifique-se de que o gato tenha um espaço tranquilo onde ele possa se esconder. A chegada da criança altera a rotina e os níveis de barulho em casa, o que pode estressar o animal. “Os gatos gostam de previsibilidade. Sendo assim, quando algo muda em seu ambiente, é natural que ele se esconda para lidar com o desafio”, explica Marina Tiba.

Conforme a veterinária, é comum que os gatos necessitem de tempo para se adaptar a uma nova experiência. “Portanto, caso o animal passe a se esconder mais do que o habitual, o tutor deverá ter paciência e criar uma atmosfera o mais positiva, calma e tranquila possível, pois diminuir o estresse contribuirá para reduzir o hábito de se esconder do pet”, recomenda.

3. Acostume o gato a mudanças no ambiente

Se você vai fazer mudanças na casa, como montar o quarto do bebê, introduza essas alterações aos poucos. Gatos não lidam bem com mudanças bruscas no ambiente; por isso, a montagem do berço, dos móveis e até a chegada de novos cheiros devem ser feitas de maneira gradual, para que o animal se acostume.

“Mudar de ambiente pode ser desafiador para os gatos. Eles precisam de tempo para se acostumar. Se esse for o caso, permita que o pet se esconda, fornecendo espaços seguros e familiares, isso fará com que o pet se sinta confortável e comece, aos poucos, a explorar e interagir com o novo lar”, explica a veterinária.

Após a chegada do bebê em casa, tente manter a rotina do gato (Imagem: JoeSAPhotos | Shutterstock)

4. Mantenha a rotina do gato

Mesmo com a chegada do bebê, tente manter a rotina do seu gato o mais estável possível. Horários de alimentação, brincadeiras e momentos de carinho não devem ser alterados drasticamente. Esses animais valorizam a rotina, e mantê-la ajudará a reduzir o estresse com as mudanças.

“Deixamos os pets menos ansiosos, menos agitados, quando a rotina deles é mantida, quando o pet sabe o que vai acontecer, e suas necessidades são atendidas. Qualquer mudança em seu dia a dia aumenta a ansiedade e, assim, ele fica mais agitado”, explica Caroline Mouco Moretti, veterinária clínica e diretora-geral do Grupo Vet Popular.

5. Apresente novos cheiros ao gato

Antes de trazer o bebê para casa, apresente ao gato o cheiro do recém-nascido usando uma peça de roupa ou cobertor que ele tenha utilizado no hospital, por exemplo. Os felinos confiam muito em seu olfato para reconhecer mudanças no ambiente. Ao familiarizá-lo, você facilita a adaptação quando o bebê finalmente estiver em casa.

6. Use feromônios para acalmar o gato

Feromônios sintéticos, encontrados em difusores ou sprays, podem ajudar a acalmar o gato durante o período de adaptação. Isso porque esses produtos transmitem uma sensação de tranquilidade e segurança, o que pode ser útil para manter o bichano relaxado com a chegada do bebê.

7. Supervisione os encontros

Quando o bebê chegar, apresente-o ao gato de maneira calma e controlada, permitindo que o animal explore e conheça o recém-nascido no seu próprio ritmo – sem forçar o contato – e sob a vigilância atenta dos adultos. Isso garante que o felino não se sinta ameaçado ou ansioso, ao mesmo tempo em que protege a criança de qualquer reação inesperada do pet.

8. Não ignore o gato após a chegada do bebê

Mesmo com a demanda de atenção que o bebê exige, tente reservar um tempo para dar carinho ao seu gato. Isso é importante para que ele não se sinta rejeitado ou ansioso. Um bichano que se sente amado e seguro terá mais chances de se adaptar bem ao novo membro da família.