Os pincéis de maquiagem são o ambiente ideal para a proliferação de fungos e bactérias. Isso porque o acúmulo de produtos, poeira, oleosidade e células mortas somado à umidade, especialmente nos acessórios usados na aplicação de itens cremosos e líquidos, como bases e corretivos, podem prejudicar a saúde da pele, causando irritações, além de interferir no resultado da produção.

Por isso, abaixo, confira 4 dicas especiais para higienizar os pincéis de maquiagem!

1. De quanto em quanto tempo fazer a higienização

A maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, Chloé Gaya, conta que a recomendação é limpar todos os pincéis de maquiagem semanalmente. “Mesmo os acessórios menos usados ou destinados a produtos mais secos, como sombras em pó, devem ser higienizados a cada semana, para garantir que estejam sempre limpos e livres de contaminação. Além de proteger a pele contra eventuais alergias, esse cuidado com o pincel ajuda a manter sua integridade e funcionalidade por muito mais tempo”, explica.

2. Como fazer a limpeza dos pincéis

Sabão neutro e bastante água são suficientes para uma boa higienização, como conta a profissional. “Escolha sempre um sabão livre de álcool e com pH balanceado, para evitar danos às cerdas. Depois, é só enxaguar com bastante água e deixar secar. Uma dica simples, mas que faz toda a diferença, é deixar o pincel secando na vertical, com as cerdas viradas para baixo. Isso garante que a água escoe sem acumular na haste, além de manter as cerdas alinhadas no formato original”, ensina.

Além do uso do sabão, é possível apostar em limpadores para higienizar os pincéis de maquiagem (Imagem: Dean Drobot | ShutterStock)

3. Limpadores de pincel também funcionam

Para quem prefere produtos específicos para a lavagem dos acessórios, existem diversas opções. “Apesar do sabão neutro cumprir muito bem seu papel de higienização, alguns limpadores disponíveis no mercado têm a vantagem de serem antibactericidas e contar com ativos que hidratam e nutrem as cerdas, mantendo sua qualidade e maciez por muito mais tempo”, explica Chloé Gaya.

4. Mais praticidade para o dia a dia

É possível utilizar limpadores que não necessitam deixar os pincéis secando por longas horas. “Quem quer algo prático para o dia a dia, especialmente quem usa pincéis com mais frequência, minha dica é ter sempre em mãos um limpador que possibilite o uso do acessório logo após a higienização, sem a necessidade de aguardar o tempo de secagem. Um dos mais conhecidos no mercado, é o limpador Brush Cleanser, da Klass Vough. Ele remove toda a maquiagem do pincel rapidamente, deixando-o pronto para ser reutilizado em seguida”, conta Chloé Gaya.

Contudo, mesmo com a praticidade desses produtos, é importante utilizar água e sabão para a limpeza dos pincéis. “Mas vale lembrar que ele não substitui a lavagem mais profunda dos pincéis. A higienização semanal com sabão ou limpador específico é a regra nº 1 para garantir a integridade da pele e, também, dos acessórios”, completa.

Por Caroline Cristina