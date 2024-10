6 dicas para aplicar o lápis labial perfeitamente

Nos últimos tempos, o lápis labial tem ganhado cada vez mais destaque nas maquiagens, especialmente em tutoriais nas redes sociais como TikTok e Instagram. Influenciadoras e maquiadores têm mostrado como o uso correto desse produto pode transformar os lábios, desde um acabamento mais natural até looks mais ousados, o que explica seu ressurgimento como item essencial nas produções modernas.

Kelly Nogueira, especialista em beleza e fundadora da franquia Espaço Make, observa que o lápis voltou a ser essencial no kit de maquiagem, sendo um dos itens mais procurados nas unidades da loja. Ela também destaca que, além de definir o contorno dos lábios, o item ajuda a evitar que o batom desbote ao longo do dia. “Ele cria uma barreira que protege o batom, garantindo que a cor permaneça uniforme e bem aplicada”, afirma.

Seja qual for a cor escolhida, entender o uso correto do cosmético é fundamental para obter bons resultados. A seguir, confira as dicas da especialista para realizar a aplicação de forma correta e maximizar suas vantagens.

1. Prepare os lábios

Antes de aplicar o lápis labial, é importante preparar os lábios para garantir um resultado uniforme. Comece esfoliando suavemente para remover células mortas e criar uma superfície lisa. Use um esfoliante específico para lábios. Após a esfoliação, aplique um hidratante labial ou bálsamo para amaciar a pele e garantir que o lápis deslize suavemente. Deixe o produto agir por alguns minutos para evitar que o lápis escorra ou cause linhas secas.

2. Escolha o tom adequado

A seleção do tom do lápis labial é essencial para um aspecto harmonioso. Para um resultado mais natural, escolha um que combine com a cor do seu batom ou com o tom natural dos lábios. Se desejar um contraste mais marcante, opte por um lápis em um tom mais escuro. Além disso, verifique se o produto possui a mesma fórmula que o batom, como matte, cremoso ou gloss, para garantir uma aplicação consistente e uma textura uniforme.

3. Delimite o contorno dos lábios

Com o lápis com a ponta fina, comece a traçar o contorno dos lábios. Inicie pelo centro superior e siga em direção aos cantos, criando uma linha fina e precisa. Repita o processo para o lábio inferior, começando pelo centro e movendo-se para as extremidades.

Aplique com leveza para garantir um contorno natural e evitar que o produto se torne visível. Se desejar, preencha levemente o interior dos lábios com o lápis para criar uma base sólida para o batom.

Após aplicar o lápis labial, corrija erros com corretivo ou removedor de maquiagem (Imagem: finwal89 | Shutterstock)

4. Corrija erros imediatamente

Se surgirem erros durante a aplicação, corrija-os antes de aplicar o batom. Utilize um corretivo ou um cotonete com removedor de maquiagem para ajustar as linhas e limpar eventuais borrões. Este passo é essencial para manter um acabamento limpo e preciso. Ao corrigir, evite remover o lápis em excesso para preservar a base que ele criou para o batom.

5. Aplique o batom

Depois de definir o contorno dos lábios, aplique o batom sobre o lápis. Use um pincel para lábios ou o próprio aplicador do batom para preencher uniformemente, começando do centro e espalhando para as bordas. Isso garantirá que o produto se misture bem com o lápis e que a cor fique uniforme.

Para maior durabilidade, considere aplicar uma segunda camada de batom e, se desejar, um leve toque de pó translúcido para selar a maquiagem e garantir que permaneça no lugar ao longo do dia.

6. Finalize com um toque

Para um acabamento aprimorado, aplique um pouco de gloss no centro dos lábios para adicionar brilho e aumentar a dimensão. Certifique-se de que o produto não escorra para fora do contorno delineado pelo lápis. Este passo final não só realça a cor e a textura dos lábios, mas também contribui para a longevidade da maquiagem.

Por Mariana do Patrocínio