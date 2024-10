7 cuidados com cachorro de pelo longo 

Cachorros de pelos longos, como shih tzu, lhasa apso, golden retriever e galgo afegão, requerem cuidados especiais para manter a pelagem saudável, bonita e livre de nós. Além da aparência, a saúde da pele e do pelo influencia diretamente o bem-estar do animal. Isso porque, além do mau cheiro, a sujeira, por exemplo, pode causar problemas dermatológicos.

A seguir, confira os principais cuidados com cachorro de pelo longo!

1. Escovação diária

A escovação é essencial para cachorros de pelo longo, pois evita a formação de nós e remove pelos soltos. Quando não é escovado com frequência, ele pode embaraçar e causar desconforto para o animal, além de dificultar a circulação de ar na pele, favorecendo problemas como dermatites. Para isso, use escovas específicas para pelagens longas, de cerdas macias ou pentes de dentes largos.

2. Banho regular

Cães de pelagem longa precisam de banhos frequentes, mas sem exageros. Segundo a veterinária Cinthya Ugliara, a cada 7 ou 15 dias é o mais indicado. O uso de xampus específicos para o tipo de pelagem do animal ajuda a manter os pelos hidratados e brilhantes. Ademais, em hipótese alguma, utilize produtos de uso humano nos animais. “O pH da pele dos animais é diferente da pele dos humanos e o produto pode conter componentes que causam alergias ao pet”, afirma.

Depois, é importante secar bem o cachorro. Deixar a pele e os pelos úmidos pode contribuir para a proliferação de bactérias e fungos que causam doenças dermatológicas.

3. Uso de condicionador

O uso de condicionador em cachorros de pelo longo pode fazer toda a diferença. Isso porque ele hidrata os fios, facilita a escovação e ajuda a evitar a formação de nós. Todavia, como dito anteriormente, é importante escolher produtos adequados para cães, pois produtos humanos podem conter substâncias prejudiciais. Além disso, o condicionador deve ser aplicado após o xampu e enxaguado completamente para evitar irritações na pele.

4. Cortes regulares

Mesmo cachorros que não precisam de tosa total se beneficiam de cortes regulares para manter a pelagem saudável. Aparar as pontas do pelo evita que ele se quebre e garante que o animal fique mais confortável, principalmente em épocas de calor. Para isso, procure um profissional especializado para realizar o corte de forma segura e bonita, respeitando as características da raça.

Cachorros de pelagem longa podem apresentar maior predisposição a parasitas como pulgas e carrapatos, demandando cuidados específicos como inspeção constante (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)

5. Inspeção de parasitas

Cães de pelagem longa podem ser mais propensos a ter parasitas como pulgas e carrapatos, pois os insetos podem se esconder entre os pelos. “A higiene do ambiente, inspeção dos animais após passeios, banhos e uso de produtos para combater os ectoparasitos são as principais formas de prevenção para pulgas, piolhos, carrapatos e doenças transmitidas por eles”, aconselha Valéria Natascha Teixeira, médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

6. Alimentação adequada

A alimentação influencia diretamente na saúde da pele e dos pelos do cachorro. Rações de qualidade, ricas em ácidos graxos como ômega 3 e 6, promovem um pelo saudável e brilhante. Além disso, uma dieta balanceada ajuda a evitar problemas de queda excessiva de pelos. Para isso, é fundamental consultar um veterinário para escolher a melhor opção para o animal.

7. Hidratação constante

A hidratação é importante tanto para o organismo do cachorro quanto para a saúde da pelagem. A falta de água suficiente pode deixar os pelos ressecados e quebradiços. Por isso, é essencial garantir que o cachorro tenha sempre acesso à água fresca e limpa, especialmente em dias quentes. Além disso, o uso de produtos hidratantes para cães pode ajudar a manter os pelos macios.