5 receitas práticas de moqueca para o almoço

A moqueca é um prato típico brasileiro que combina ingredientes frescos e temperos ricos, cozidos lentamente em uma panela de barro. Originária da mistura de cozimentos entre indígenas, portugueses e africanos, ela ganhou diversas versões pelo país, sendo apreciada tanto com peixe quanto em opções vegetarianas. A base é sempre o leite de coco, azeite de dendê e legumes coloridos, resultando em um prato aromático e repleto de sabor. Abaixo, confira como preparar opções deliciosas para o almoço!

Moqueca de peixe

Ingredientes

1 kg de robalo em postas

em postas 1 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

2 tomates sem sementes e picados

1 cebola descascada e cortada em fatias

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 maço de coentro picado

Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho. Reserve por 30 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque o azeite de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Intercalando, acrescente os pimentões e os tomates e refogue por 5 minutos. Junte o peixe, cubra com leite de coco e tampe a panela. Reduza o fogo e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, finalize com o coentro e sirva em seguida.

Moqueca de camarão

Ingredientes

500 g de camarão médio

médio Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de azeite de dendê

2 cebolas descascadas e cortadas em fatias

1/2 xícara de chá de coentro picado

1/2 xícara de chá de salsinha picada

2 ramos de cebolinha picados

3 tomates sem sementes e cortados em rodelas

200 ml de leite de coco

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o camarão e tempere com sal e suco de limão. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 5 minutos. Junte o coentro, a cebolinha, a salsinha e o tomate e refogue por mais 15 minutos. Acrescente o camarão e misture. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Passado esse tempo, coloque o leite de coco e mexa para incorporar. Desligue o fogo e, se necessário, acerte o tempero. Sirva em seguida.

Moqueca de ovo

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola descascada e cortada em fatias

2 tomates sem sementes e picados

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 xícara de chá de molho de tomate

1 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

8 ovos cozidos e descascados

1/5 xícara de chá de leite de coco

1/2 colher de chá de suco de limão

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 5 minutos. Acrescente os tomates, o caldo de legumes, o molho de tomate e o sal e misture. Após, de forma intercalada, disponha o pimentão, metade dos ovos, o leite de coco e o suco de limão sobre a mistura. Tampe a panela e cozinhe por 12 minutos. Por último, coloque o restante dos ovos e o coentro e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Moqueca de banana-da-terra (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

2 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 1 dente de alho descascado e amassado

2 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola descascada e picada

200 ml de leite de coco

Sal, azeite de oliva e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e o alho e refogue por 5 minutos. Acrescente metade do tomate e refogue por 2 minutos. Junte as bananas-da-terra e cubra com o restante do tomate, da cebola e o coentro. Cubra com leite de coco, coloque o sal e misture. Cozinhe até as bananas-da-terra ficarem macias. Sirva em seguida.

Moqueca de palmito

Ingredientes

1/2 cebola descascada e cortada em fatias

1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas

300 g de palmito cortado em rodelas

cortado em rodelas 2 tomates sem sementes e picados

400 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de azeite de dendê

Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 5 minutos. Intercalando, acrescente os pimentões e refogue por 2 minutos. Junte o palmito, cubra com o leite de coco e misture. Reduza o fogo, coloque o tomate e tempere com sal. Tampe a panela e cozinhe por 8 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.