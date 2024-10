Os empadões são uma excelente opção para o almoço, combinando praticidade e versatilidade com sabores irresistíveis. Com uma base de massa amanteigada e recheios variados, eles podem agradar diferentes paladares, desde os que preferem opções mais tradicionais até aqueles que buscam combinações criativas. Acompanhados de uma salada fresca ou arroz simples, tornam-se uma refeição completa e equilibrada, perfeita para qualquer ocasião.

Veja abaixo 5 receitas práticas de empadão para o almoço!

Empadão de frango

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

250 g de manteiga gelada em cubos

2 gemas de ovos

1/2 colher de chá de sal

1/4 xícara de chá de água gelada

1 gema para pincelar

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

200 g de requeijão cremoso

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha com o sal e reserve. Adicione a manteiga gelada e trabalhe com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte as gemas e a água gelada aos poucos, até formar uma massa lisa e homogênea. Envolva a massa em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate picado e o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e misture o requeijão ao recheio. Reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes, uma maior para a base e outra menor para a cobertura. Abra a parte maior com um rolo e forre uma forma de fundo removível, cobrindo as laterais. Adicione o recheio de frango. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão. Feche bem as bordas. Pincele a superfície com gema de ovo para dourar. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos ou até dourar por cima. Deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.

Empadão de palmito

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

250 g de manteiga ou margarina gelada em cubos

2 gemas

1/2 colher de chá de sal

1/4 xícara de chá de água gelada

1 gema para pincelar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes picados

400 g de palmito picado

picado 1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas

1/2 xícara de chá de leite integral

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha com o sal. Adicione a manteiga gelada e trabalhe a massa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte as gemas e a água gelada aos poucos, até formar uma massa lisa e homogênea. Envolva em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os tomates e refogue por mais alguns minutos. Adicione o palmito, a ervilha e as azeitonas e misture. Dissolva o amido de milho no leite e junte à mistura, mexendo até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma parte com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível. Coloque o recheio de palmito já frio. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão, fechando bem as bordas. Pincele a superfície com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos ou até que a massa fique dourada. Deixe esfriar, desinforme e sirva em seguida.

Empadão de bacalhau

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

200 g de manteiga

300 g de creme de leite

1 pitada de sal

1 gema para pincelar

Recheio

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

dessalgado e desfiado 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola grande picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes picados

1/2 pimentão vermelho fatiado

1/2 xícara de chá de azeitonas pretas picadas

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite integral

Salsa e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha e o sal. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione o creme de leite e amasse até formar uma massa lisa. Envolva em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os tomates e o pimentão e refogue por 3 minutos. Acrescente o bacalhau e misture bem. Dissolva a farinha de trigo no leite e adicione à panela, mexendo até engrossar. Adicione o creme de leite e misture bem. Acrescente as azeitonas e ajuste o tempero com pimenta-do-reino e salsa. Reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma parte da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma. Adicione o recheio de bacalhau já frio. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão, fechando bem as bordas. Pincele com gema de ovo para dar brilho. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos ou até que a massa fique dourada. Deixe esfriar, desinforme e sirva em seguida.

Empadão de carne moída (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Empadão de carne moída

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

250 g de manteiga gelada em cubos

2 gemas

1/2 colher de chá de sal

1/4 xícara de chá de água gelada

1 gema para pincelar

Recheio

500 g de carne moída

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola grande picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes picado

1/2 pimentão verde picado

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma recipiente, misture a farinha com o sal. Adicione a manteiga gelada e trabalhe a massa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte as gemas e a água gelada aos poucos, até formar uma massa lisa e homogênea. Envolva em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e refogue por aproximadamente 5 minutos. Adicione o tomate e o pimentão e refogue por mais alguns minutos. Acrescente as azeitonas, ajuste o sal e a pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma parte com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível. Coloque o recheio de carne moída. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão, selando bem as bordas. Pincele a superfície com gema de ovo para dourar. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos ou até que a massa fique dourada. Deixe esfriar, desinforme e sirva em seguida.

Empadão de calabresa com queijo

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de iogurte natural

100 g de manteiga gelada

1 colher de chá de sal

1 ovo

1 gema para pincelar

Recheio

400 g de linguiça calabresa sem pele e cortada em cubos

sem pele e cortada em cubos 1 cebola fatiada

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate sem sementes picado

200 g de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de requeijão

Cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha com o sal. Adicione a manteiga e esfarele com as mãos. Adicione o iogurte e o ovo. Misture até obter uma massa uniforme. Leve à geladeira por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola até dourar levemente. Adicione a calabresa e refogue por mais 4 minutos. Acrescente o tomate e misture bem. Ajuste o tempero com pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Deixe o recheio esfriar e misture o requeijão para ficar cremoso. Reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma parte e forre o fundo e as laterais de uma forma. Coloque o recheio de calabresa e cubra com a muçarela. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão, selando bem as bordas. Pincele a superfície com gema de ovo para dourar. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos ou até que fique dourado por cima. Deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.