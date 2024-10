4 dicas de decoração para o quarto infantil

Ao projetar um quarto infantil, é essencial criar um ambiente que estimule tanto a imaginação quanto o conforto das crianças. Isso pode ser alcançado por meio de uma combinação harmoniosa de cores e elementos decorativos lúdicos, que inspirem a criatividade e tragam alegria ao espaço. Segundo o arquiteto Daniel Santana, há quatro dicas fundamentais para compor um espaço funcional e encantador. Veja abaixo!

1. Cores neutras

A escolha de cores neutras e tons pastéis é recomendada para as paredes, pois oferecem uma base serena que pode ser facilmente complementada com acessórios coloridos e estimulantes. Além disso, essas tonalidades têm a vantagem de se adaptarem bem ao crescimento da criança, permitindo que o quarto evolua com ela.

O papel de parede ajuda a adicionar personalidade ao quarto (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

2. Papel de parede

O uso de papel de parede temático é uma maneira eficaz de adicionar personalidade e diversão ao quarto. Seja um mapa do mundo para os pequenos aventureiros ou padrões de estrelas para os aspirantes a astronautas, o papel de parede pode ser um elemento educativo e, ao mesmo tempo, lúdico. É importante, no entanto, garantir que o material seja de fácil manutenção e resistente às brincadeiras do dia a dia.

3. Nichos e caixas

Nichos e caixas organizadoras são soluções práticas para manter o quarto sempre em ordem. Eles podem ser usados para armazenar brinquedos, livros e outros objetos, mantendo-os acessíveis para as crianças e, ao mesmo tempo, fora da vista quando não estão em uso. A escolha de designs e cores que complementem o tema do quarto pode transformar esses elementos de armazenamento em pontos focais decorativos.

A decoração deve estimular a imaginação e ser acolhedora (Imagem: Nice Muniz | Projeto do Arquiteto Daniel Santana)

4. Mobiliário

Por fim, uma cama com formato lúdico, como de casinha, pode servir como um refúgio seguro e estimulante para a criança. Essa escolha de mobiliário incentiva o jogo e a imaginação, além de adicionar um charme especial ao quarto. Para completar o ambiente, um balanço pode ser instalado, oferecendo um espaço para relaxamento e diversão. É crucial que todos os móveis e acessórios escolhidos sigam as normas de segurança para garantir o bem-estar dos pequenos.

Por Andrezza Ribeiro