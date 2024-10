8 sinais que podem indicar que o cachorro está com dor

Há muitas razões pelas quais um cachorro pode sentir dor, como lesões, doenças, inflamações, entre outras. Muitas vezes, eles não demonstram o desconforto de forma evidente, o que torna difícil para o tutor identificar que algo está errado. Por isso, é importante ficar atento a alguns sinais comportamentais e físicos que podem indicar dor. Dessa maneira, fica mais fácil buscar a orientação de um veterinário.

Abaixo, confira sinais que podem indicar que o cachorro está com dor.

1. Mudança no comportamento

Um dos primeiros sinais de que um cachorro pode estar com dor é a mudança de comportamento. Cães mais agitados podem se tornar apáticos, sem interesse por brincadeiras ou passeios. Animais normalmente tranquilos podem ficar irritados, agressivos ou retraídos. Essas alterações são formas de ele demonstrar que algo não está bem.

2. Diminuição do apetite

Cachorros com dor podem parar de se interessar pela comida que antes adoravam ou comer muito menos do que o normal. Se o seu animal recusar a alimentação por mais de um dia ou apresentar um comportamento incomum durante as refeições, é importante considerar a dor como uma possível causa e buscar a orientação de um veterinário.

3. Lambedura excessiva em uma área específica

Quando um cachorro lambe excessivamente uma área do corpo, isso pode ser um sinal de dor localizada ou, até mesmo, de alguma ferida. Eles costumam fazer isso instintivamente na tentativa de aliviar o desconforto. Áreas como patas, articulações ou barriga são comuns para esse comportamento.

4. Dificuldade para se movimentar

Cães com dor, especialmente em articulações ou músculos, podem apresentar dificuldade ao se mover. Isso pode se manifestar em uma caminhada mais lenta, maior esforço para subir escadas, relutância em pular ou até mesmo mancar. A rigidez ao levantar ou deitar também pode indicar que algo não está certo. Esse sinal é comum em cães idosos, mas pode acontecer em qualquer idade devido a lesões ou doenças.

5. Respiração ofegante sem motivo aparente

Geralmente, a respiração ofegante é normal em situações de calor ou após exercícios. Contudo, quando ocorre em repouso ou sem um motivo claro, pode ser um sinal de dor. Além disso, observar outros comportamentos associados, como gemidos ou inquietação, pode ajudar a identificar o problema.

6. Mudança na postura

Cachorros com dor podem arquear as costas, manter a barriga encolhida ou se deitar em posições estranhas. Isso acontece porque ele está tentando evitar agravar a dor ou procurando uma posição que alivie o desconforto.

Os cães podem vocalizar mais que o normal quando estão com dor (Imagem: New África | Shutterstock)

7. Vocalizações excessivas

Cães podem vocalizar mais do que o normal quando estão com dor. Isso pode se manifestar por meio de gemidos, choramingos ou latidos frequentes. Em alguns casos, o cachorro pode soltar um grito agudo ao ser tocado em uma área dolorida.

8. Agressividade ao ser tocado

Um cachorro que normalmente aceita carinhos e toques pode se tornar agressivo quando está com dor. Ele pode rosnar, morder ou evitar o contato físico em áreas específicas do corpo. Essa reação de defesa é uma forma de proteger a área dolorida, indicando que algo está errado.