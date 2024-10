6 dicas para aproveitar adegas e bares na decoração

Quando se trata de integrar os ambientes, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é o perfil do morador. Por exemplo, se você gosta de festas e deseja ter um bar ou adega, pode aproveitar os móveis para que tenham essa função e deixar o espaço mais descolado ou elegante.

“O que mais gosto de usar são móveis que tem função para ambos os lados, por exemplo, deixamos o armário para a cozinha e para a sala e podemos embutir uma adega ou cervejeira, por exemplo”, explica a designer de interiores Larissa Santo. Confira como usar adegas e bares para deixar a decoração de sua casa mais funcional e charmosa!

1. Crie um ambiente único em sua casa

Adegas e bares também podem transformar ambientes, deixando-os mais atraentes e úteis. “A adega pode ser desde a mais simples climatizada com 8 a 24 garrafas, ou somente a ideia de garrafas dispostas em uma parede ou suporte. O legal de usar adegas é que com elas podemos criar uma atmosfera elegante e intimista. Gosto muito de colocar próximo a locais em que temos barzinhos e adegas uma poltrona, para já ficar o convite para sentar ali e se servir”, indica a designer de interiores.

Para quem prefere usar bancadas como ‘bar’ para preparar drinks, ela indica apostar em bancadas de granito, quartzo ou vidro. “Mas acredite, o MDF também se sai muito bem. Dependendo do preparo que gosta de fazer, é legal ter uma pia próxima também. Não esqueça de colocar um ponto de energia próximo. E não pode faltar prateleiras e um pote para gelo”, acrescenta.

2. Invista em móveis montados

Se você não tem a possibilidade de criar uma adega ou bar planejados, há algumas opções no mercado que podem ser úteis. Além de poder armazenar garrafas, muitos têm espaço para colocar copos, pratos e talheres. “E, em cima, você pode decorar com uma linda bandeja e um quadro. Dessa forma, você tem 3 em um: buffet/cristaleira, adega e bar. Existe também a possibilidade de criar uma cristaleira linda com adega climatizada e espaço para as taças”, indica Larissa Santo.

3. Acerte na escolha das cores

Para deixar o ambiente mais charmoso e elegante, ela sugere usar móveis com cores mais sóbrias ou tom de madeira e linhas mais retas. “Cadeiras de preferência aquelas com carinha de poltrona. E não pode faltar uma iluminação mais intimista e uma mesinha para apoiar o copo/taça”, acrescenta a designer de interiores.

Cores sóbrias deixam o ambiente mais charmoso (Imagem: Cassanas Photography | Shutterstock)

4. Ambientes mais descontraídos

Adegas entre as salas de estar e jantar ajudam a criar um ambiente descontraído e funcional. “Pois assim você pode sentar ali após o jantar e relaxar, receber algum amigo ou até fazer uma reunião informal”, recomenda Larissa Santo. Para quem gosta de beber enquanto cozinha, ela sugere fazer um balcão e colocar uma adega embutida nele. Assim, tanto quem está na cozinha quanto quem está na sala terá fácil acesso.

5. Alternativas práticas

Caso você não queira investir em uma adega, existem algumas alternativas. “Temos no mercado móveis que permitem que seja embutida uma adega climatizada, agora se você não faz questão de ser climatizada, pode ser feito de várias maneiras. Temos suportes para apoiar em bancadas, suportes de paredes que quando bem pensado se tornam até esculturas. E adegas de marcenaria que têm os nichos para garrafas”, cita a designer de interiores.

​6. Rolhas e garrafas na decoração

Uma boa opção para os amantes de vinhos é usar garrafas e rolhas como parte da decoração do ambiente “É legal colocar as rolhas dentro de um garrafão ou vaso de vidro transparente e compor ele em um cantinho do bar. Se for um vaso bem grande, pode até colocá-lo no chão. Hoje em dia têm suportes muito legais que ficam supercriativos na parede”, analisa Larissa Santo. Ela sugere também apostar em suportes soltos, criando um movimento na parede.

Outra dica é aproveitar as garrafas na composição do ambiente. “Você pode usá-las para colocar em cima de uma bandeja, pode colocar expostas em um carrinho bar. Pode usar suportes de garrafas e deixá-las presas na parede”, indica Larissa Santo. Ela recomenda usar as garrafas mais legais e as que você gosta de tomar.