4 características do cachorro da raça basenji

O basenji é uma das raças mais antigas do mundo, com origens que remontam à África Central. Relatos históricos indicam que esses cachorros eram altamente valorizados por suas habilidades de rastreamento e caça silenciosa, além de sua grande agilidade. A ausência de latidos, uma de suas características mais marcantes, era essencial para que não espantassem as presas.

No início do século 20, o basenji começou a ser levado para a Europa e os Estados Unidos, onde conquistou a atenção de criadores e admiradores por seu comportamento peculiar e sua aparência elegante. Hoje, embora seja conhecido mundialmente como um cão de companhia, ele ainda preserva muitas de suas características primitivas, como a independência e o instinto de caça, tornando-se uma raça fascinante tanto pela história quanto pelo comportamento.

Abaixo, confira 4 características interessantes do cachorro da raça basenji!

1. Aspectos físicos

O basenji é um cachorro de porte médio, com corpo leve e elegante. Sua altura varia entre 40 cm nas fêmeas e 43 cm nos machos, com peso de 9,5 a 11 kg. A pelagem é curta, brilhante e suave. As cores mais comuns são preto e branco, vermelho e branco, e tigrado, sempre com marcações brancas no peito, patas e ponta da cauda.

Uma de suas marcas registradas é a cauda firmemente enrolada sobre o corpo, além das rugas na testa que aparecem quando o animal está alerta, conferindo uma expressão curiosa e inteligente. As orelhas ficam sempre eretas e os olhos são amendoados e escuros.

2. Temperamento e personalidade

Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o basenji é um cão independente, afetuoso e muito alerta. Devido ao seu instinto de caça, ele adora perseguir objetos ou, até mesmo, outros animais. Ele é notável por sua limpeza – gosta de lamber as patas para mantê-las limpas – e seu comportamento reservado, sendo muitas vezes descrito como “gato em forma de cachorro”, devido à sua postura tranquila e à falta de latidos.

Em vez de latir, o basenji emite um grunhido semelhante a um uivo, resultado da anatomia única de sua laringe, que é diferente dos demais cachorros. Embora seja afetuoso com a família, ele tende a ser cauteloso com estranhos e pode se mostrar indiferente a desconhecidos.

Os cachorros basenji necessitam de brincadeiras e exercícios físicos para evitar o tédio (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Como qualquer raça, o basenji requer uma dieta balanceada que atenda suas necessidades energéticas. Alimentos ricos em proteínas de alta qualidade são recomendados para manter a saúde e a vitalidade do animal. Além disso, ele tem uma tendência a ser mais ativo, necessitando de brincadeiras e exercícios físicos para evitar o tédio.

Quanto à saúde, o basenji é geralmente saudável, mas pode apresentar predisposição genética a algumas doenças, como a Síndrome de Fanconi, uma doença renal. Dessa maneira, visitas regulares ao veterinário são essenciais para manter o acompanhamento e prevenção de qualquer problema que possa afetar o seu bem-estar.

4. Educação e socialização

Por sua independência, o basenji pode ser um desafio em termos de adestramento, pois tende a ser mais teimoso do que outras raças. No entanto, com paciência, consistência e reforço positivo, ele pode aprender comandos e comportamentos adequados. Além disso, a socialização desde filhote é essencial para evitar comportamentos tímidos ou agressivos, principalmente no que diz respeito ao contato com outras pessoas e animais.