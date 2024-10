A calêndula (Calendula officinalis) é uma planta amplamente utilizada em tratamentos naturais devido às suas propriedades terapêuticas. Originária da Europa e do Mediterrâneo, suas flores vibrantes são valorizadas tanto por seu potencial estético quanto por seus benefícios à saúde. Além de seu uso tradicional em pomadas e chás, ela é versátil na culinária, trazendo não apenas sabor, mas também benefícios para o bem-estar.

Veja, abaixo, 7 benefícios da planta calêndula para a saúde e como usá-la!

1. Propriedades anti-inflamatórias

A calêndula é amplamente reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, auxiliando no tratamento de inflamações internas e externas. O consumo do chá da planta, por exemplo, pode ajudar a reduzir inchaços e aliviar dores causadas por condições como artrite, proporcionando mais conforto nas articulações. Além disso, o óleo essencial de calêndula, quando utilizado em aromaterapia, pode auxiliar no tratamento de inflamações respiratórias, como a sinusite, ajudando a aliviar a congestão e a inflamação das vias aéreas.

2. Ajuda na cicatrização

Por ser rica em antioxidantes e compostos que favorecem a regeneração celular, a calêndula é uma aliada no tratamento de feridas, cortes e queimaduras. O uso tópico de pomadas ou o próprio chá, aplicado por meio de compressas, pode acelerar a cicatrização e evitar infecções.

Inclusive, segundo o artigo “Uso da Calêndula officinalis na prevenção e tratamento de radiodermatite: ensaio clínico randomizado duplo-cego”, publicado na Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP), identificou a eficácia da planta na prevenção e no tratamento de radiodermatite, um dos efeitos adversos mais comuns em pacientes submetidos à radioterapia, em pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

3. Alívio de cólica menstrual

O chá de calêndula é utilizado para ajudar a aliviar dores menstruais, já que seus flavonóides relaxam a musculatura e aumentam o fluxo sanguíneo. Além disso, a bebida também pode ajudar a reduzir os sintomas do climatério e da menopausa.

4. Melhora da saúde bucal

Com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, a calêndula é um ingrediente comum em produtos de higiene bucal, como enxaguantes e cremes dentais, para combater bactérias e aliviar inflamações na gengiva​. Assim, pode ajudar a prevenir a formação de placas bacterianas, evitando o risco de gengivite e outras doenças periodontais.

O estudo “Efetividade clínica de um enxaguatório bucal fitoterápico com tintura padronizada de Calendula officinalis na manutenção da saúde periodontal“, publicado na Revista de Odontologia da Unesp, concluiu que o uso de enxaguantes bucais contendo tintura de calêndula foi eficaz no controle da placa bacteriana e na manutenção da saúde periodontal.

O chá de calêndula auxilia o processo digestivo (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)

5. Auxilia a saúde digestiva

O consumo de calêndula auxilia na digestão, aliviando sintomas de má digestão, como inchaço, gases e desconforto abdominal. Um chá feito com as flores da planta antes das refeições, por exemplo, ajuda a prevenir esses problemas​.

6. Ajuda na prevenção de doenças cardíacas

Rica em antioxidantes, a calêndula pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, ajudando a controlar os níveis de colesterol e promovendo uma melhor circulação sanguínea, o que favorece a saúde cardiovascular. Contudo, ela não substitui o acompanhamento médico e a importância dos hábitos saudáveis.

7. Apoia o sistema imunológico

Com suas propriedades antimicrobianas e cicatrizantes, a calêndula pode fortalecer o sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e promovendo uma recuperação mais rápida de doenças. Esses efeitos ocorrem porque a planta auxilia na eliminação de bactérias e vírus, inibindo o desenvolvimento de infecções. Ao reduzir a carga de microorganismos nocivos no organismo, o sistema imunológico trabalha de forma mais eficiente.

Formas criativas de consumir a calêndula

A calêndula é bastante versátil e pode ser incorporada de várias maneiras na sua alimentação e rotina diária. Veja algumas sugestões criativas: