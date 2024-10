Veja a importância do sono para a saúde mental

A privação de sono tem efeitos profundos na saúde mental, afetando tanto o bem-estar emocional quanto a capacidade cognitiva. Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que 72% dos brasileiros têm algum problema relacionado ao sono, problema que pode atrapalhar a saúde.

Segundo o psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), Marcos Gebara, o sono é fundamental para a restauração das funções psíquicas. Por isso, manter uma rotina de sono adequada é essencial para preservar a estabilidade mental e a qualidade de vida.

“A privação do sono afeta a saúde mental em todos os aspectos. Primeiro porque o sono é importantíssimo para a restauração das funções psíquicas. O cérebro é uma máquina perfeita, mas ele precisa de descanso para que as suas funções sejam preservadas”, explica.

Dessa maneira, a ausência de sono de qualidade pode impactar negativamente a saúde. “Assim como a nossa musculatura precisa de descanso para poder contrair adequadamente quando necessário, o mesmo acontece com o organismo na totalidade. Você, se não tiver descanso, a máquina quebra”, acrescenta.

Dormir bem e manter uma rotina de sono regular podem melhorar a saúde física e mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Funcionamento do corpo durante o sono

O presidente da APERJ explica que, durante o sono, ocorre a “limpeza do lixo tóxico” que está dentro do corpo por meio do sistema glinfático, que é ativado durante o sono; pode acontecer o sonho, que é uma maneira de manifestação simbólica dos conteúdos psíquicos, e, durante o sonho, a mente está, de alguma forma, elaborando determinados conflitos.

“Então é importante para a saúde mental, para diminuir o estresse, que você tenha esses horários de sono e de sonho também, para que você possa restabelecer as funções basais. Sem contar que o metabolismo todo durante o sono, o metabolismo do organismo inteiro, ele vai para o nível basal, ou seja, é o momento em que todos os aparelhos, sistemas, tecidos etc., se recuperam para a jornada do dia seguinte”, acrescenta.

Melhorando o sono

Segundo Marcos Gebara, para melhorar a qualidade do descanso, é importante a disciplina do sono. “O indivíduo tem que ter hora para dormir e hora para acordar, porque se ele não respeita isso, o organismo não entende qual é o horário de dormir e qual é o horário de acordar. E, por conseguinte, o indivíduo não tem como regularizar isso”, explica.

O médico diz que alguns hábitos e cuidados podem favorecer o sono. “Então, a disciplina do sono seria o fator principal para você reverter isso. Prática de exercícios, você ter uma alimentação adequada, uma preparação para o sono, um ambiente adequado para dormir, um certo conforto, tudo isso vai influenciar positivamente para que você possa dormir bem”, explica.

O presidente da APERJ acrescenta que é importante não ficar mexendo no celular antes de dormir. “Um detalhe importante é o hábito que as pessoas têm de ficar diante de telas, já na cama para dormir. Aquela luz azul da tela prejudica enormemente a possibilidade de adormecer. Então, mais um fator que influencia negativamente o sono: a tela”, finaliza.

Por Ana Beatriz