O alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) é uma planta medicinal originária da Europa e da Ásia, especialmente encontrada na região do Mediterrâneo e em partes do Oriente Médio. Seu nome também se refere à sua raiz, que é amplamente utilizada tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Ela contém um composto ativo chamado glicirrizina, responsável por seu sabor doce característico e por muitos de seus efeitos terapêuticos.

Abaixo, confira 6 benefícios da planta alcaçuz para a saúde e como usá-la!

1. Proteção contra danos oxidativos

A glabridina e outros flavonoides do alcaçuz agem como uma defesa celular, neutralizando radicais livres que aceleram o envelhecimento e aumentam o risco de doenças crônicas, como problemas cardíacos e neurodegenerativos.

Esses compostos preservam as mitocôndrias – estruturas que geram energia para as células –, garantindo que elas funcionem bem mesmo sob estresse oxidativo, segundo Haraguchi et al. (2000), no estudo Protection of mitochondrial functions against oxidative stresses by isoflavans from Glycyrrhiza glabra, publicado no Journal of Ethnopharmacology. Sem essa proteção, é comum sentir fadiga e perda de concentração, além de maior predisposição ao desgaste precoce do corpo.

Além disso, conforme estudos de Vaya, Belinky e Aviram, publicados no 23º volume da revista Free Radical Biology and Medicine, a hispaglabridina e a isoliquiritigenina previnem a oxidação do colesterol LDL (ruim) e de antioxidantes como o betacaroteno, reduzindo riscos de infarto e derrame.

Assim, o consumo controlado de alcaçuz, aliado a acompanhamento médico e bons hábitos de vida, pode ajudar a proteger a saúde cardiovascular e manter o corpo mais resistente aos efeitos nocivos da poluição, estresse e alimentação desequilibrada.

2. Fortalece o sistema imunológico

O alcaçuz fortalece o sistema imunológico devido às suas propriedades anti-inflamatórias, antivirais e antimicrobianas. A glicirrizina, um de seus compostos ativos, aumenta a eficiência das células de defesa, ajudando o corpo a combater vírus, bactérias e fungos, incluindo os causadores de gripes e resfriados.

3. Atividade anti-inflamatória

Os compostos presentes na planta, como o ácido glicirretínico, são usados para auxiliar no combate a processos inflamatórios. Isso porque interfere na produção de citocinas pró-inflamatórias (substâncias que o organismo libera em resposta a estímulos inflamatórios), aliviando sintomas associados a doenças como bronquite e dermatite.

4. Redução de sintomas de ansiedade e depressão

De acordo com Dhingra e Sharma, em publicações feitas em 2006 na revista Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, extratos aquosos da planta apresentaram eficácia antidepressiva comparável a medicamentos tradicionais, como fluoxetina. O alcaçuz é promissor, ainda, no controle de transtornos emocionais leves, atuando no sistema nervoso e proporcionando alívio para sintomas de estresse e ansiedade.

O chá de alcaçuz é utilizado para reduzir a acidez estomacal e promover a regeneração da mucosa gástrica (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)

5. Alívio de condições digestivas e úlceras gástricas

A planta é amplamente reconhecida por seu efeito protetor na mucosa do trato gastrointestinal. A capacidade de reduzir a acidez estomacal e evitar a formação de lesões na parede do estômago está relacionada ao ácido glicirretínico, um dos principais compostos ativos. Conforme Haraguchi et al. (2000), essa propriedade é essencial para tratar gastrite e prevenir úlceras gástricas.

6. Redução dos sintomas da menopausa

O alcaçuz pode ser um aliado natural para mulheres na menopausa, ajudando a reduzir a intensidade e frequência das ondas de calor e outros sintomas comuns, como suores noturnos e irritabilidade. Isso ocorre porque a raiz contém fitoesteroides, compostos que imitam a ação do estrogênio no corpo, ajudando a equilibrar os níveis hormonais em queda durante essa fase.

Como usar o alcaçuz

O alcaçuz pode ser incorporado na rotina de diferentes maneiras, seja para cuidar da saúde digestiva, fortalecer a imunidade ou aliviar desconfortos respiratórios. É importante escolher o formato adequado para cada necessidade com auxílio de um médico, garantindo a eficácia de seus compostos ativos e evitando excessos. Abaixo, estão algumas formas práticas de aproveitar os benefícios dessa planta medicinal: