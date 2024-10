5 dicas para montar uma copa de cozinha em casa

A copa de cozinha é uma excelente aliada para o dia a dia, proporcionando funcionalidade e praticidade nas rotinas domésticas. Com um espaço dedicado para refeições rápidas e armazenamento, ela oferece apoio adicional à cozinha principal, permitindo que atividades como lanches, café da manhã ou pequenas refeições sejam realizadas de forma mais ágil e organizada.

Além disso, tem tudo para se tornar um elemento atraente da casa e que pode aumentar o valor do imóvel a longo prazo. Com dicas e inspirações próprias, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura, explicam como planejar uma copa de cozinha. Confira!

1. Motivos para investir em uma copa

Para as arquitetas, se existe espaço próximo à cozinha em que é possível construir, vale a pena investir na copa. Isso porque ela é versátil e pode ser planejada em espaço pequeno e grande, com a vantagem de sempre ser um ambiente mais informal e prático para a rotina, independentemente do tamanho.

Danielle explica que o tamanho da área disponível não é um problema para a colocação de uma mesa. “Como, às vezes, essa área de copa é mais reduzida, o ideal é trazermos uma mesa retangular bem dimensionada que consiga ter uma de suas cabeceiras encostada em uma parede para melhor circulação. Outra possibilidade é a mesa redonda, pois a ausência de quinas facilita a circulação em volta, ou o canto alemão, que é uma solução aconchegante e aproveita bem o espaço”, detalha.

2. Diferenças entre copa e sala de jantar

Algumas pessoas podem questionar sobre a necessidade de uma copa quando o projeto inclui uma sala de jantar. Entretanto, a dupla do escritório ressalta que, apesar de funções semelhantes, os espaços demandam atribuições diferentes.

De maneira geral, a cozinha é o lugar onde são preparadas as refeições, além de projetada para acomodar armários e eletrodomésticos, como fogões, geladeiras, fornos, entre outros. A sala de jantar, geralmente localizada mais afastada da cozinha, é concebida para ser imponente e elegante, de forma a proporcionar um ambiente mais agradável para as refeições em família e com convidados.

“A copa é um espaço adjacente à cozinha que serve como uma área de apoio, seja para armazenamento e preparo de alimentos e utensílios, mas principalmente para o convívio, conversa, tranquilidade e conforto”, esclarecem as arquitetas.

3. Não pode faltar na sua copa

Paula e Danielle resumem que os principais elementos para criar uma copa de cozinha são: uma mesa, cadeiras de design funcional e confortável e, por fim, de manutenção diária sem grandes transtornos.

Se possível, fazer proveito da luz natural durante o dia é o mais indicado, pois trará mais vida ao ambiente. A iluminação artificial deve ser feita com luz posicionada corretamente, em especial, sobre a mesa de forma ampla e difusa. “Particularmente, gostamos muito de utilizar pendentes, spots embutidos no forro de gesso ou plafons de sobrepor, no caso de lajes”, completa Paula.

A copa normalmente é composta, além das peças principais, por uma bancada de apoio de torradeiras, eletros e outros empregos para facilitar ainda mais o uso diário.

O estilo e as cores da copa podem variar de acordo com o gosto dos moradores (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello)

4. Materiais e cores para a copa de cozinha

Em seus projetos, as arquitetas Paula e Danielle recomendam revestir as paredes com painéis de madeira para promover uma atmosfera mais gostosa, fazer molduras de gesso para trazer dinamismo ou usar papéis de parede com texturas para algo mais distinto. Todavia, é preciso cuidado com áreas úmidas e vaporizadas.

O estilo e as cores podem variar ao gosto dos moradores, mas comumente, por ser um complemento, segue os aspectos da cozinha já que são ambientes que conversam entre si. Para elas, a sugestão é clara: se for uma copa sem luz natural e sem janelas, cores mais claras e neutras são bem-vindas para assegurar ares de leveza.

Entretanto, Paula acredita que, por ser um ambiente totalmente diferenciado e personalizado, o segredo está na harmonia do estilo da casa com o gosto dos moradores. “Os materiais a serem usados em uma copa são ilimitados, mas um toque de personalidade é o que vai atrair e abraçar os moradores”, comenta.

Para os pisos, a melhor escolha está nos que sejam resistentes e que suportem água para serem lavados. Porcelanatos, granitos e pedras sintetizadas são os mais indicados pela baixa absorção de água, por mancharem com menos facilidade e exigirem menor manutenção.

5. Elementos para compor a copa

As cadeiras não podem ser muito grandes, de material leve e um design que facilite seu manuseio. Um móvel aparador é ótimo para compor a copa também, pois coopera como apoio para os alimentos que serão servidos e podem funcionar como um buffet no momento das refeições.

“Na hora de montar a copa, sempre é bom avaliar o que deve estar lá e o que deve ficar na cozinha. Cafeteiras, torradeiras e outros pequenos eletrodomésticos que poderão ser utilizados para refeições rápidas como cafés da manhã, da tarde ou lanches rápidos, podem ser mais acessíveis se estiverem na copa”, finalizam.

Por Emilie Guimarães