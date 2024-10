5 dicas de moda para a primavera

Escolher bem as peças de vestuário para a primavera 2024 é essencial para qualquer mulher que deseja se sentir confortável e estilosa durante a estação. O período traz temperaturas mais amenas e dias mais longos, o que permite explorar uma variedade de looks leves e coloridos. Investir em roupas que valorizem o corpo e proporcionem bem-estar é uma forma de expressar confiança e aproveitar ao máximo a época mais florida do ano.

A head de estilo e produto da Fillity, Cristina Giavina-Bianchi Dabbur, traz as tendências que devem marcar a primavera e se prolongar até o verão. “As mulheres podem procurar por tecidos e estampas que reflitam leveza e elegância, como o linho, seja em versões lisas ou estampadas”, explica a profissional, que acrescenta: “Pode estar em calças, camisas ou regatas e, quem for combinar duas peças, pode usar uma camisa, por exemplo, aberta como uma terceira peça, ou fechada como uma camisa mesmo, o que traz versatilidade”.

Abaixo, confira outras dicas da profissional sobre quais tecidos e estampas usar na estação das flores!

1. Listras aquareladas

As listras aquareladas continuam em alta até o verão (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)

As listras aquareladas são uma tendência que se mantém forte. Tons de verde, azul, terrosos ou, até mesmo, o amarelo-mostarda são as indicações.

2. Estampa arabesco

A estampa arabesco cria uma harmonia perfeita nas peças (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)

A estampa arabesco, que pode ser azul, em blusas, camisas e saias, ou a cashmere, com cores vibrantes de laranja, azul e verde, criam uma harmonia perfeita para saias longas e vestidos curtos.

3. Tricôs e camisas

Os tricôs e camisas têm espaço na primavera (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)

Até mesmo tricôs podem ser uma boa pedida, em tons de azul tie-dye, trazendo frescor e elegância. Camisas de seda, tanto utilitárias quanto clássicas, aparecem em azul e off-white, mantendo a tendência de bolsos.

4. Malhas

As malhas também estão presentes em versões lisas e estampadas (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)

A especialista traz também uma recomendação sobre as malhas. “Uma versão creponada em azul-marinho cai muito bem. Já as de algodão, tanto lisa quanto estampadas, podem compor vestidos diferenciados com drapeados e amarrações, que realçam silhuetas mais sensuais e que modelam o corpo”, afirma Cristina.

5. Blusas e jaquetas

O ideal é sempre combinar blusas e jaquetas com peças mais leves (Imagem: Karine Basilio | Divulgação)

Cristina mostra que é possível usar também blusas e jaquetas na primavera. “Existem peças feitas com couro perfurado que conferem leveza e deixam a pele respirar. A ressalva é que se combine com tecidos leves e confortáveis […]”, finaliza.

Por Mariana Paker