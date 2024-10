10 dicas para os dias que antecedem o Enem

Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dias 3 e 10 de novembro em todo Brasil. A prova será realizada por 5 milhões de pessoas, distribuídas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Com poucos dias para o exame, os especialistas alertam que, além de estudar, é fundamental também dedicar um tempo para o relaxamento. “Um intervalo de 20 a 30 minutos no meio dos estudos, para o lanche e para o descanso, costuma ser proveitoso para proteger os jovens de uma eventual estafa”, aconselha Andreia Aparecida Castro, diretora do Marista Escola Social Ir. Lourenço.

O coordenador do ensino médio do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, Patrick Lima, faz alguns alertas sobre os dias que antecedem o exame. “A rotina de estudos deve priorizar a retomada dos conteúdos revisados em sala de aula, preferencialmente, na mesma sequência”, aconselha. Desta forma, não é necessário gastar energia e tempo pensando, diariamente, por onde começar a estudar.

Abaixo, confira outras dicas para os dias que antecedem o Enem!

1. Organize os estudos

Na reta final, o foco são os conteúdos de maior abrangência e os possíveis temas da redação. Observe a matéria estudada em sala de aula, retomando-a na mesma sequência das provas.

2. Priorize os conteúdos que mais lhe trazem dúvidas

O estudante deve focar nas áreas do conhecimento que considera mais difíceis, dedicando um tempo maior a elas. Para isso, uma sugestão é buscar uma quantidade maior de material de apoio e empenhar-se para assimilar esses conteúdos.

3. Leitura é fundamental

Nos últimos dias, priorize a leitura de gêneros textuais diversos, tais como crônicas, artigos de opinião, notícias de jornais, de revistas, online etc. Além de ficar bem informado sobre os possíveis temas para a redação, você expande o seu vocabulário.

4. Atenção à redação

A redação exige uma atenção especial. Nos últimos dias, escreva o máximo possível, revisando os elementos que compõem a estrutura dissertativa solicitada pelo Enem.

Delimite um tempo para estudar e outro para descansar (Imagem: fiskes | Shutterstock)

5. Desacelerar é a palavra de ordem

Programe seu tempo de estudo e não ultrapasse o tempo estipulado. É importante manter os momentos com a família, com os amigos e, principalmente, os momentos de descanso.

6. Fique atento à saúde

Para melhorar a assimilação do conhecimento, é importante pensar no bem-estar, cuidando da alimentação, fazendo pausas para o descanso e praticando atividades físicas. Tente relaxar, principalmente, na véspera das provas.

7. Dormir bem é tão importante quanto estudar

A rotina do sono afeta todas as atividades. É fundamental manter a recomendação diária de 8 horas de sono, recuperando, assim, o descanso necessário para as provas.

8. Organize e separe os documentos antecipadamente

Para evitar imprevistos, nos últimos dias, confira todos os documentos obrigatórios. É necessário levar documento de identidade original com foto, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), CNH digital, e-Título ou o RG de forma digital, por meio do aplicativo Gov.br, cartão de prova e caneta preta de material transparente (atenção: é a única aceita).

9. Atenção ao horário

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). O ideal é ficar atento ao relógio e sair de casa com antecedência. “O trânsito, em algumas regiões de prova, costuma ficar bem intenso, o melhor é chegar antes para evitar qualquer imprevisto”, recomenda Patrick Lima.

10. Confira os seus dados no dia da prova

Antes de começar a responder às questões do Enem, confira se os seus dados pessoais estão corretos no caderno de questões, no cartão-resposta, na folha de redação e na lista de presença. Além disso, Andreia Aparecida Castro faz outro alerta: “Antes de iniciar a resolução da prova, é bom conferir se não estão faltando páginas em seu caderno de questões”. Caso isso aconteça, comunique, imediatamente, o fiscal de sala.

Por Luiza Lafuente