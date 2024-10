O magnésio é um mineral essencial para o bom funcionamento do corpo humano, participando de mais de 300 reações bioquímicas, incluindo a produção de energia, a síntese de proteínas e o controle dos níveis de açúcar no sangue. Ele é fundamental para a saúde dos músculos e do sistema nervoso, além de contribuir para a manutenção de ossos fortes e para o bom funcionamento do coração.

Esse mineral está presente em diversos alimentos, como folhas verdes escuras, oleaginosas, grãos integrais e leguminosas, sendo essencial manter uma dieta equilibrada para garantir sua ingestão adequada. Por isso, a seguir, confira 5 receitas com alimentos ricos em magnésio!

Salada de quinoa com salmão grelhado

Ingredientes

2 filés de salmão

1 xícara de chá de quinoa cozida

2 xícaras de chá de espinafre

10 azeitonas pretas

1 limão cortado em fatias

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 fatias de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Grelhe os filés em uma frigideira antiaderente untada com azeite em fogo médio até dourar por fora e ficar macio por dentro. Depois, em uma tigela, misture a quinoa cozida com o espinafre, os tomates-cereja e as azeitonas. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva o salmão sobre a salada e decore com as fatias de limão-siciliano.

Nhoque de batata-doce com molho de espinafre

Ingredientes

Nhoque

600 g de batatas-doces

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 ovo

1/2 colher de chá de sal

Água para cozinhar

Molho

1 maço de espinafre

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as batatas-doces inteiras e com casca em uma forma e leve ao forno médio preaquecido por cerca de 45 minutos. Depois, retire do forno e aguarde esfriar um pouco. Retire a polpa das batatas-doces, amasse e deixe esfriar. Em um recipiente, misture a polpa com o ovo e o sal, adicionando a farinha de trigo aos poucos, até formar uma massa homogênea e que não grude nas mãos. Divida a massa em pequenas porções e enrole em tiras compridas. Corte em pedaços de aproximadamente 2 cm e reserve.

Em uma panela, em fogo médio, ferva água com sal e adicione os nhoques. Eles estarão prontos quando subirem à superfície (cerca de 2 minutos). Retire e escorra. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Acrescente o creme de leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe o molho engrossar levemente. Misture os nhoques cozidos ao molho de espinafre. Finalize com as castanhas-do-pará picadas por cima.

Frango ao curry e arroz com lentilha

Ingredientes

Frango ao curry

500 g de peito de frango cortado em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de cúrcuma

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro fresco para finalizar

Arroz com lentilha

1 xícara de chá de arroz integral

1/2 xícara de chá de lentilha

Água para cozinhar

1 folha de louro

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite a folha de louro por dois minutos. Adicione o arroz e a lentilha e cubra com água. Tempere com sal e cozinhe até secar e os grãos ficarem macios. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango e sele os cubos até dourar por todos os lados. Polvilhe o curry e a cúrcuma sobre o frango, misturando bem. Acrescente o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o frango ao curry sobre o arroz com lentilhas. Finalize com folhas de coentro fresco.

Creme de abóbora com ovo cozido (Imagem: istetiana | Shutterstock)

Creme de abóbora com ovo cozido

Ingredientes

500 g de abóbora descascada e picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

700 ml de caldo de legumes

1 ovo cozido cortado ao meio

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a abóbora e o caldo de legumes, cozinhando até a abóbora amolecer (cerca de 20 minutos). Com um mixer ou no liquidificador, bata a mistura até obter uma textura cremosa. Volte para a panela, em fogo médio, e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em tigelas e adicione o cozido. Decore com sementes de abóbora e polvilhe páprica por cima.

Biscoito de castanha-do-pará e sementes

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada

1/2 xícara de chá de sementes de abóbora

1/4 de xícara de chá de sementes de chia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 de xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1 ovo

1/2 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as farinhas de amêndoas e de aveia, as castanhas-do-pará e as sementes de abóbora e de chia. Acrescente o ovo, o óleo de coco, o mel e a essência de baunilha. Misture bem até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento e uma pitada de sal, misturando delicadamente.

Com uma colher, faça pequenas porções da massa e distribua em uma forma forrada com papel-manteiga. Achate levemente cada porção para formar os biscoitos. Após, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, ou até que os biscoitos fiquem dourados. Deixe esfriar em uma grade antes de servir.