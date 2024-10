3 tendências de corte de cabelo para aderir

O corte de cabelo é uma forma simples e eficaz de renovar o visual para a temporada de primavera-verão. Com a chegada dos dias mais quentes e ensolarados, optar por um novo estilo traz leveza e frescor, além de acompanhar as tendências da estação.

Por isso, Wanderley Nunes, cabeleireiro das celebridades e Keune Master Talent, conta quais são as principais tendências para os cabelos. Segundo ele, os curtos ganharão muito destaque e estarão entre os mais pedidos nos salões!

1. Wolf cut

Wolf cut se assemelha ao shaggy hair e ao mullet (Imagem: kiuikson | Shutterstock)

Só no Pinterest, as buscas por esse corte bagunçado e construído com camadas e volume cresceram 75%. No Google, o termo também está em alta nas buscas – o que certamente vai refletir nos salões de beleza! Segundo Wanderley Nunes, este corte se assemelha a outros dois já conhecidos: o shaggy hair e o mullet, no entanto, um pouco mais curto. A técnica envolve a criação de várias camadas finas, com fios desfiados para aumentar o volume, especialmente na parte superior da cabeça.

Devido à sua versatilidade, o corte é uma ótima opção para rostos mais arredondados, além de ser ideal para cabelos lisos e ondulados. “Recentemente, observamos um aumento na procura por esse tipo de estilo no salão, especialmente entre pessoas com um perfil descolado e urbano. O corte atrai aqueles que preferem um visual mais despojado, com um aspecto ‘bagunçado’ que sugere que os cabelos secam naturalmente, sem o uso de fontes de calor”, explica o cabeleireiro.

2. Shaggy hair

O shaggy hair é um corte com camadas e bastante repicado (Imagem: Freeman Studio | Shutterstock)

Assim como o wolf cut, o shaggy é um corte com camadas e bastante repicado, passando um ar de ‘desarrumado’. O que diferencia os dois são as camadas mais definidas e desconexas. O Keune Master Talent explica que a proposta do corte é brincar com uma combinação de mechas longas e curtas, promovendo um estilo nostálgico dos anos 70. Essa abordagem cria um visual dinâmico e ‘retrô’, trazendo um toque vintage ao look moderno. Vale ressaltar que os cortes promovem um movimento de valorizar o volume e as texturas reais dos fios.

3. Contour bob

Contour bob realça os traços do rosto (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

Para quem desejar algo mais minimalista, este corte pode ser uma excelente opção. De acordo com Wanderley, o contour bob é um estilo personalizado, que vai utilizar camadas para moldar o rosto. “O corte vai destacar os traços faciais, além de acentuar as maçãs do rosto e o maxilar, promovendo um visual bem sofisticado”, explica o cabeleireiro. É indicado para fios lisos, ondulados e cacheados, e uma boa escolha para rostos ovais, redondos ou em formato ‘coração’.

E para manter o resultado de salão quando a finalização for feita em casa, o hair expert recomenda o uso de produtos que proporcionam textura e definição aos fios, como um óleo reparador ou um gel modelador. “Escolha finalizadores que possuem ativos de tratamento, pois serão úteis tanto para estilizar o cabelo e manter o estilo desejado como também para proporcionar maciez, brilho e hidratação aos fios”, indica.

Por Raeesah Salomão