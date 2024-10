5 tendências de maquiagem para o Halloween

Quando as sombras da noite se alongam e as criaturas da escuridão finalmente despertam, surge o momento de deixar a imaginação correr solta e enfrentar o clima sombrio que toma conta. A fantasia é apenas o primeiro passo nesse ritual, mas é a maquiagem que realmente dá vida à transformação. É ela que esculpe monstros, revela bruxas e traz à tona seres ocultos das profundezas mais macabras. Com tons sombrios, cortes realistas e efeitos fantásticos, é possível transformar a pele em uma tela que desperta o terror.

Das mais simples às mais elaboradas, as maquiagens de Halloween sempre capturam olhares e provocam reações intensas. Se no Carnaval as cores vivas, o brilho e a alegria dominam as ruas e festas, no Halloween a atmosfera é diferente. Tons escuros, frios e carregados de detalhes horripilantes tomam o lugar das cores vibrantes, criando um cenário em que a fantasia se mistura com o medo.

Pensando na data mais assustadora do ano, Gisela Prochaska, fundadora do Stylebar – rede de salões de beleza pioneira do conceito de easy beauty no Brasil –, elenca 5 sugestões para quem quer se destacar neste Halloween. Com um toque artístico e cheio de criatividade, é possível criar desde looks macabros e aterrorizantes até personagens mais glamourosos e místicos. Confira!

1. Vampiro clássico

Para quem busca uma opção simples, a maquiagem de vampiro continua sendo uma escolha atemporal para o Halloween. A base de um vampiro clássico começa com um rosto pálido, que contrasta perfeitamente com olhos intensamente sombreados em cores escuras. Use tons pretos, roxos ou vinho para criar um olhar penetrante, típico das lendas de vampiros. Para finalizar a produção, use batons tingidos de vermelho-sangue, uma cor simbólica que remete à fome e ao lado sombrio da criatura.

2. Esqueleto simples

A maquiagem de esqueleto é uma das opções mais versáteis e populares para o Halloween (Imagem: Weslley Silva | Stylebar Campinas)

O clássico esqueleto é uma das opções mais versáteis e populares para o Halloween, especialmente para quem busca algo que seja um pouco mais elaborado. Segundo Gisela Prochaska, essa maquiagem é ideal para quem quer um look impactante sem precisar de muitos produtos. Usando apenas preto e branco, é possível criar um efeito de caveira incrivelmente expressivo, que destaca os contornos naturais do rosto de maneira dramática.

3. Bruxa mística

Para quem deseja investir e inovar na produção de Halloween, essa opção é essencial para transformar sua fantasia em algo único. Ao fugir da bruxa tradicional, você pode abraçar uma tendência mais mística e glamourosa, que combina a magia com um toque de sofisticação.

Essa abordagem envolve olhos esfumados em tons de roxo e verde, criando profundidade e um olhar hipnotizante. Usar os lábios escuros, em tonalidades como vinho profundo ou preto, adicionam um ar de mistério. Para elevar ainda mais o visual, considere incorporar toques metálicos que capturam a luz e destacam sua presença, além de um delineado ousado que enfatiza os olhos e confere um efeito dramático.

4. Personagens de filmes de terror

A maquiagem de personagens de filme de terror para o Halloween celebra a história do cinema (Imagem: Weslley Silva | Stylebar Campinas)

Para os amantes da sétima arte, essa tendência pode te inspirar. Recriar personagens icônicos do cinema de terror é mais do que um simples exercício de maquiagem; é uma celebração da história do cinema e dos personagens que marcaram gerações. Aqui, a produção envolve o uso de próteses faciais, cicatrizes falsas ou até lentes de contato para um look mais realista e assustador. Ideal para quem gosta de investir tempo e técnica em efeitos visuais detalhados. A especialista recomenda sangue artificial e até maquiagem de efeitos especiais, como pele derretida ou queimaduras, para dar vida a esses personagens de forma realista.

5. Olhos gráficos

Ideal para quem busca um toque moderno, o delineado gráfico complementa perfeitamente maquiagens de bruxas contemporâneas, que fogem do estereótipo clássico e apostam em um visual mais sofisticado e misterioso. Ao combinar linhas com sombras escuras e lábios vibrantes, você cria uma personagem poderosa e enigmática, pronta para cativar e assustar. Esse estilo é uma excelente escolha para quem deseja dar vida a personagens futuristas ou criaturas abstratas.

Por Victoria Muzi