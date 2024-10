Veja os sintomas do câncer de pele no couro cabeludo

No verão, os índices de radiação solar aumentam e, além de preocupação com a proteção da pele, o couro cabeludo também precisa de cuidados. Isso porque, muitas vezes esquecida, essa é uma área do corpo que também pode apresentar lesões causadas pelo sol e, até mesmo, tumores.

“Eles podem aparecer em diferentes tamanhos e formas; por isso, a prevenção e a detecção precoce são os melhores caminhos para evitar complicações”, afirma a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Riscos do câncer de pele no couro cabeludo

O oncologista Dr. Ramon Andrade de Mello, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e pós-doutor clínico no Royal Marsden NHS Foundation Trust e pesquisador honorário da Universidade de Oxford, alerta para os riscos do câncer de pele no couro cabeludo, especialmente se não for diagnosticado e tratado precocemente, pois há possibilidade de metástase para o cérebro.

“Apesar de não serem classificados como tumores cerebrais, as metástases cerebrais são tipos de câncer que chegam no cérebro após circular pelo corpo, e temos a impressão de que eles são até dez vezes mais comuns do que os tumores cerebrais justamente por termos muito mais diagnósticos de câncer de mama, pulmão, pele e intestino do que tumores no cérebro. É uma questão estatística”, explica

Proteção contra o melanoma

O tipo de câncer de pele com pior prognóstico é o melanoma e, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o triênio de 2023 a 2025, a estimativa de novos casos no Brasil é de 8.980, sendo 4.640 em homens e 4.340 em mulheres – esses valores correspondem a um risco estimado de 4,37 casos novos a cada 100 mil homens e 3,90 a cada 100 mil mulheres.

O oncologista explica que o melanoma é um câncer derivado das células pigmentares da pele. “É o tipo de câncer de pele mais mortal. Ele pode se espalhar para outras partes do corpo precocemente, quando as lesões ainda são muito pequenas”, explica o Dr. Ramon Andrade de Mello.

O problema é mais suscetível em pessoas com cabelos muito finos, ralos e principalmente em calvos. A dermatologista Dra. Claudia Marçal afirma que os cabelos são uma proteção natural contra as radiações solares, porém, na medida em que os cabelos vão escasseando, perde-se essa proteção.

“Indico aplicar um protetor solar em spray para alcançar a área. Caso a pessoa seja calva, ela pode utilizar o mesmo produto aplicado no rosto, com FPS de, no mínimo, 30 e PPD 10, reaplicando a cada duas horas. Além disso, principalmente para quem trabalha exposto ao sol, deve-se usar bonés e chapéus”, recomenda a médica.

É importante ter atenção com manchas e lesões no couro cabeludo (Imagem: New África | Shutterstock)

Sintomas do câncer de pele

Apesar do prognóstico ruim, a incidência de tumor nessa área não é tão grande quanto em outras. Dependendo do tipo de câncer de pele, os sintomas e a apresentação podem ser diferentes. Os cânceres de pele não melanoma, os mais comuns, costumam se apresentar com lesões de pele que não cicatrizam e parecem incomuns ou doem, sangram e formam crosta por mais de quatro semanas, segundo o oncologista.

“Já o câncer de pele melanoma é caracterizado por uma lesão que muda de forma, cor, tamanho, sangra ou desenvolve uma borda irregular”, explica o Dr. Ramon Andrade de Mello. Por isso, é importante se atentar aos detalhes da mancha. “Uma nova grande mancha marrom na pele, às vezes contendo manchas escuras salpicadas; um novo ponto na pele que muda de tamanho, forma ou cor; uma ferida que não cicatriza; tudo isso pode ser sintoma de um câncer melanoma”, diz a Dra. Claudia Marçal.

Diagnóstico do câncer de pele

Uma das formas de acelerar o diagnóstico do câncer de pele é por meio do autoexame do tecido cutâneo, utilizando principalmente a regra de manchas e lesões ABCDE:

A: de assimétrica;

de assimétrica; B: de bordas irregulares;

de bordas irregulares; C: de cores desiguais;

de cores desiguais; D: de diâmetro maior que 6 milímetros;

de diâmetro maior que 6 milímetros; E: de evolução – quando crescem aceleradamente.

“No couro cabeludo, essa detecção é mais difícil de ser feita individualmente, mas você pode pedir ajuda ao seu companheiro, familiar ou amigo. Basta alguns minutos, uma vez por mês, de preferência com luz natural, verificar alguma mudança na região. Normalmente, surge uma ferida pequena com casquinha que sangra facilmente”, diz o Dr. Ramon Andrade de Mello.

Em todo caso, deve-se procurar orientação médica. “Além disso, se a ferida for maior que seis milímetros, se houver coloração dupla ou tripla e se não cicatrizar em quatro semanas, é fundamental procurar o médico imediatamente para obter um diagnóstico preciso e tratamento adequado que, normalmente, é cirúrgico para retirada total da lesão e deve ser realizado o mais precocemente possível”, finaliza a Dra. Claudia Marçal.

Por Maria Claudia Amoroso