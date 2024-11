10 dicas para utilizar o celular sem atrapalhar os estudos

Atualmente, o celular é praticamente indispensável na rotina das pessoas, servindo não apenas como meio de comunicação, mas também como ferramenta de trabalho, entretenimento e organização. No entanto, a psicóloga Raquel Correa da Silva, coordenadora acadêmica da Faculdade Anhanguera de Rio Grande, alerta que a imersão excessiva em telas pode trazer sérios riscos à saúde mental e prejudicar, no caso dos estudantes, a preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Conforme a especialista, o uso exagerado e inconsciente pode contribuir para altos níveis de ansiedade, depressão e outras patologias, além de comprometer a eficácia do aprendizado. Isso porque o estudante fica exposto a uma gama de informações de forma desenfreada, haja vista que o celular, com suas notificações, redes sociais e aplicativos, é uma fonte constante de distração.

“Cada vez que uma notificação aparece, o cérebro é estimulado a desviar a atenção, o que pode quebrar o ritmo de concentração necessário para estudar de maneira eficaz. Mesmo checar o celular por alguns segundos pode interromper o fluxo de pensamento”, explica.

Além disso, o uso excessivo do aparelho pode impactar também o bem-estar. “O aprendizado de qualidade exige períodos prolongados de concentração, e o uso frequente do celular pode impedir que o estudante alcance o nível de foco necessário para assimilar e reter o conteúdo. Além disso, o uso excessivo do celular, especialmente antes de dormir, pode prejudicar o sono, o que afeta diretamente a capacidade de aprender e a disposição no dia seguinte”, alerta a psicóloga.

Diante disso, Raquel Correa da Silva elenca 10 dicas para os estudantes equilibrarem o uso do celular e manterem um desempenho eficiente nos estudos. Confira!

1. Defina horários específicos para o uso

Crie uma rotina de estudos em blocos, com horários dedicados para focar no conteúdo, e intervalos definidos para verificar o celular.

2. Desative notificações, desligue ou silencie o celular

Notificações constantes de redes sociais, mensagens ou aplicativos podem ser grandes distrações. Colocar o celular no modo “não perturbe” ou no modo avião durante o estudo pode ajudar a evitar essas interrupções.

3. Evite usar o celular logo antes de dormir

Isso pode interferir na qualidade do sono, o que afeta a capacidade de se concentrar e reter informações. Tente criar uma rotina de desligamento do celular pelo menos 30 minutos a 1 hora antes de dormir.

4. Use o celular a seu favor

Baixe aplicativos educativos, como organizadores de tarefas, planejadores de estudos ou aplicativos que auxiliem no aprendizado. Utilize ferramentas de agenda, como o Google Calendar ou Trello, para organizar os horários de estudo e as datas das provas. Isso ajuda a manter uma rotina e não se perder em distrações no celular.

5. Mantenha o celular longe da área de estudo

Estude em um local tranquilo, sem distrações. Se possível, deixe o celular em outra sala ou fora de alcance, para evitar a tentação de usá-lo enquanto está estudando.

Utilizar o celular como forma de recompensa após os estudos cria uma relação positiva entre esforço e lazer (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

6. Use o celular como recompensa

Após concluir uma sessão de estudo ou atingir uma meta, você pode usar o celular como forma de recompensa. Isso cria uma relação positiva entre esforço e lazer, mantendo o equilíbrio entre o foco nos estudos e os momentos de diversão.

7. Não estude com o celular aberto em redes sociais

Tentar estudar e, ao mesmo tempo, olhar o celular para redes sociais ou assistir a vídeos prejudica a absorção de conteúdo. A multitarefa faz com que o cérebro perca eficiência e concentração.

8. Pratique o autocontrole

Se sentir ansiedade por ficar longe do celular, comece reduzindo gradualmente o tempo de uso e pratique a concentração em uma única tarefa. Técnicas de mindfulness podem ajudar a aumentar o foco no presente e reduzir a dependência do celular.

9. Use o celular de forma produtiva

Assista a vídeos e conteúdos educacionais. Se precisar usar o celular, opte por ver vídeos ou conteúdos relacionados ao que você está estudando, como videoaulas, podcasts ou tutoriais que complementem seu aprendizado.

10. Acompanhe seu uso diário

Muitos celulares possuem recursos de monitoramento de tempo de tela que mostram quanto tempo você passa em cada aplicativo. Use isso para ajustar seu comportamento e reduzir o tempo em aplicativos que não estão contribuindo para o seu estudo.

Por Camila Souza Crepaldi