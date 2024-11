10 referências literárias para utilizar na redação do Enem

Nos dias 3 e 10 de novembro acontece o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com menos de um mês para a realização das provas, estudantes de todo o país intensificam os estudos e se preparam, principalmente, para a redação, uma das etapas fundamentais para garantir uma boa pontuação.

Nessa reta final, Heloisa Guimarães Pereira, professora da plataforma Redação Nota 1000 (plataforma de prática e correção de redações), recomenda que os vestibulandos invistam em repertório cultural, praticando a escrita e incluindo referências no texto. “Ler e discutir obras em grupo também pode enriquecer a compreensão e preparar melhor o aluno. Além disso, não se descarta que a clareza e a coerência são essenciais para uma boa redação”, acrescenta.

Erros que reduzem a pontuação na redação

Segundo a professora, erros comuns em relação às citações, que levam à penalização de 40 ou 80 pontos no Enem, incluem a falta de conexão entre a referência e o tema e o uso de frases muito genéricas ou cuja relação com a realidade brasileira não é bem construída.

Por isso, é importante que a obra escolhida como referência tenha elementos que dialoguem com a proposta da redação. Não basta apenas “decorar” citações genéricas e escrevê-las para atingir a nota máxima na Competência II, que avalia a capacidade do candidato de compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O aluno também deve considerar a popularidade da obra e a profundidade de suas discussões.

Obras reconhecidas por seu impacto cultural ou que abordam temas universais são sempre boas escolhas, de acordo com a professora. No entanto, o candidato não pode se esquecer de que a familiarização com o contexto da obra é essencial para a apresentação de uma análise mais rica.

A redação do Enem pode ficar mais rica com algumas referências (Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock)

Dicas de referências para enriquecer o seu texto

Para ajudar os estudantes que realizarão a prova do Enem 2024, Heloisa Guimarães Pereira traz os 10 repertórios mais utilizados em textos nos moldes da prova, identificados por meio da análise de dados em uma amostra de 31.680 redações produzidas na plataforma Redação Nota 1000. Confira!

A Constituição Brasileira de 1988, especialmente o artigo 5º, que estabelece os direitos individuais e coletivos, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de alguns direitos: Vida, Liberdade, Igualdade, Segurança, Propriedade; A obra “Modernidade Líquida”, de Zygmunt Bauman, que diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. O conceito opõe-se à modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, mais fortes e duradouras; A Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento base não jurídico que delineia a proteção universal dos direitos humanos básicos, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU); A obra “Utopia”, de Thomas More, um dos principais filósofos do século XVI, que descreve uma sociedade organizada de forma distinta da sociedade em que vivia na época; Os conceitos de “Capital Cultural” e “Violência Simbólica”, do sociólogo Pierre Bourdieu; A obra “A Banalidade do Mal”, de Hannah Arendt. A expressão se refere a um estado de normose social em que as pessoas não questionam as ações coletivas e não buscam entender a extensão dos atos individuais; O poema “No meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade; O conceito de “mais-valia“, criado por Karl Marx; O conceito de “alienação social”, também criado por Karl Marx; A afirmação de que “o homem é o lobo do homem”, de Thomas Hobbes, indicando que o ser humano é inimigo de si.

Por Laura Ragazzi