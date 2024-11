Veja cuidados e técnicas para prevenir o envelhecimento da pele

O envelhecimento é um processo natural e inevitável pelo qual todos passam, mas seus sinais costumam gerar preocupação em muitas pessoas. Rugas, flacidez e mudanças físicas podem impactar a autoestima e o bem-estar, levando muitos a buscarem maneiras de minimizar esses efeitos.

Nesse contexto, envelhecer de forma saudável requer uma abordagem integrada, combinando cuidados estéticos, práticas preventivas e hábitos saudáveis. “A verdadeira beleza é resultado do equilíbrio. Precisamos cuidar do corpo e da mente para que a estética seja reflexo desse bem-estar integral”, afirma a Dra. Kelly Pico, médica especialista em dermatologia estética.

Cuidados de dentro para fora

A estética de dentro para fora é uma filosofia que considera a saúde do corpo e da pele como um todo. Envolve alimentação adequada, manejo do estresse, cuidados diários com a pele e suplementação, quando necessária. “O corpo precisa estar bem por dentro para refletir beleza por fora. Procedimentos estéticos como preenchimentos ou bioestimuladores terão resultados muito mais eficazes quando aliados a uma rotina de saúde e nutrição”, destaca a Dra. Kelly Pico.

Nesse contexto, a pele atua como um termômetro do estado geral do organismo. Deficiências nutricionais e hormonais afetam diretamente sua elasticidade, luminosidade e capacidade de regeneração. A falta de colágeno, por exemplo, acelera o surgimento de rugas e flacidez. “Por isso, é essencial que o cuidado com a estética vá além da aplicação de cremes ou tratamentos pontuais. A manutenção de uma dieta equilibrada e o uso de antioxidantes são fundamentais”, reforça a médica.

Prevenção é a melhor aliada

A medicina preventiva é a base para quem busca envelhecer bem e com saúde. Os primeiros sinais de envelhecimento podem ser retardados com a adoção de medidas preventivas já na juventude. “A prevenção é essencial para adiar o surgimento dos primeiros sinais de envelhecimento. Hoje, não se espera mais a pele mostrar sinais de desgaste para começar os cuidados. A ideia é cuidar antecipadamente, fortalecendo o organismo para que a pele se mantenha saudável ao longo do tempo”, explica a Dra. Kelly Pico.

A medicina preventiva também envolve exames hormonais regulares, já que desequilíbrios hormonais são comuns com o passar dos anos e afetam diretamente a pele. “A deficiência de hormônios como estrogênio e testosterona pode acelerar o envelhecimento da pele. A correção desse desequilíbrio por meio de acompanhamento médico melhora não apenas a estética, mas também a disposição e qualidade de vida”, acrescenta.

A rotina de skincare pode ajudar a manter a pele bonita e saudável ao longo do tempo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Cuidados diários com a pele

Os cuidados diários são indispensáveis para manter a saúde da pele e potencializar os efeitos de procedimentos estéticos. A Dra. Kelly Pico recomenda uma rotina que contemple limpeza, hidratação e proteção solar. “Independentemente da idade, o básico é sempre essencial: limpar, hidratar e proteger. A limpeza adequada remove impurezas e prepara a pele para absorver melhor os produtos aplicados”, aconselha.

Para a rotina de cuidados diários, priorize:

Limpeza suave: use sabonetes dermatológicos específicos para seu tipo de pele. “Evite produtos que ressequem a pele, especialmente no inverno, quando o ressecamento é mais intenso”, recomenda a médica.

use sabonetes dermatológicos específicos para seu tipo de pele. “Evite produtos que ressequem a pele, especialmente no inverno, quando o ressecamento é mais intenso”, recomenda a médica. Hidratação constante: utilize cremes hidratantes com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e pantenol, que ajudam a reter água na pele. “A pele bem hidratada mantém sua elasticidade e responde melhor aos tratamentos”, diz.

utilize cremes hidratantes com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e pantenol, que ajudam a reter água na pele. “A pele bem hidratada mantém sua elasticidade e responde melhor aos tratamentos”, diz. Proteção solar: aplique protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados ou frios. “A exposição aos raios UV é cumulativa e o uso contínuo de filtro solar previne o surgimento de manchas e o envelhecimento precoce.”

Tratamentos estéticos para manutenção preventiva

A Dra. Kelly Pico defende o uso de tecnologias não invasivas como parte da prevenção do envelhecimento. “Procedimentos como o ultrassom micro e macrofocado são grandes aliados para quem busca manter a firmeza da pele e estimular a produção de colágeno de forma preventiva”, afirma. Esses tratamentos evitam que a pele perca sua estrutura antes mesmo que os sinais visíveis de envelhecimento apareçam.

Veja outras opções de tratamentos para a pele!

Peeling

O peeling promove renovação celular para um aspecto saudável. “O inverno é a estação ideal para realizar peelings, pois a menor exposição solar minimiza os riscos de manchas”, explica a Dra. Kelly Pico. O peeling químico, feito com ácidos como glicólico ou retinoico, promove a renovação celular e ajuda a suavizar linhas finas, manchas e cicatrizes de acne. Além disso, melhora a textura e luminosidade da pele, preparando-a para os meses mais quentes.

Laser de CO 2 fracionado

Outro tratamento recomendado é o laser de CO 2 fracionado, especialmente indicado para o inverno, pois o tempo de recuperação requer menor exposição ao sol. “Esse laser promove a regeneração intensa da pele, tratando rugas, manchas e cicatrizes de forma eficaz, estimulando a produção de colágeno nas camadas mais profundas”, comenta. O procedimento é ideal para quem busca resultados visíveis e duradouros com segurança.

Alimentação e suplementação

Manter uma dieta rica em antioxidantes é crucial para combater os radicais livres, que aceleram o envelhecimento. “O consumo regular de alimentos ricos em vitaminas A, C e E, além de minerais como zinco e selênio, é essencial para uma pele saudável e jovem”, destaca a Dra. Kelly Pico. Ela também recomenda a suplementação de colágeno, especialmente após os 30 anos, quando a produção natural desse componente começa a diminuir.

“O uso de suplementos pode complementar uma dieta equilibrada e garantir que o corpo receba todos os nutrientes necessários para a manutenção da pele e do bem-estar”, acrescenta. A hidratação também é essencial: beber ao menos 2 litros de água por dia ajuda a manter a pele viçosa e a eliminar toxinas do corpo.

Estética como reflexo da saúde integral

Envelhecer bem é resultado de uma abordagem integrada, que envolve medicina preventiva, estética e hábitos saudáveis. “Cuidar da pele é uma extensão do cuidado com a saúde como um todo. A estética de dentro para fora e a medicina preventiva são complementares e proporcionam não apenas beleza, mas também qualidade de vida e autoestima”, afirma a Dra. Kelly Pico.

Com um plano bem estruturado, que inclua procedimentos preventivos, uma rotina adequada de skincare e uma alimentação equilibrada, é possível atravessar todas as fases da vida com saúde, leveza e confiança. “O objetivo não é apenas aparentar ser mais jovem, mas sentir-se bem em cada fase da vida, com saúde, disposição e autoestima elevada”, conclui.

Por Dra. Kelly Pico

Médica especialista em dermatologia estética, com mais de 22 anos de experiência. Formada pela Faculdade de Medicina ABC, ela possui pós-graduação em Medicina Estética e Medicina Preventiva.