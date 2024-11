5 dicas sobre a prova de língua estrangeira do Enem

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, os estudantes intensificam cada vez mais seus estudos. Na prova, um dos componentes que pode ser decisivo para muitos candidatos são as cinco questões de língua estrangeira. Essas perguntas compõem a prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, aplicada no segundo dia do exame, e o candidato pode optar por inglês ou espanhol.

Embora representem uma pequena parcela do total de questões, alcançar um bom desempenho nelas pode impactar significativamente na nota final, especialmente para aqueles que desejam ingressar em cursos que exigem um bom conhecimento de línguas. João Paulo de Oliveira Silva, assessor pedagógico do Eduall, solução bilíngue da SOMOS Educação, dá algumas dicas para auxiliar os vestibulandos nessa etapa crucial. Confira!

1. Leitura ativa

Nas questões em língua estrangeira, uma das principais dificuldades enfrentadas é a compreensão de textos. Visando ajudar neste quesito, Oliveira Silva indica técnicas de leitura ativa, como sublinhar palavras-chave e anotar as ideias principais. “A prática da leitura de diferentes gêneros, como artigos, contos e notícias, é fundamental para aumentar o vocabulário e a familiaridade com o idioma. Resumir o texto e criar perguntas sobre ele pode ajudar a fixar a compreensão“, afirma.

2. Pratique a leitura

Essas questões geralmente envolvem interpretação de texto, vocabulário em contexto, a identificação das ideias principais e algumas pedem traduções ou significados. “Para se preparar, os estudantes devem praticar a leitura de textos em inglês e fazer exercícios específicos que simulem essas questões, além de comentar os textos com os colegas ou professores para maior compreensão”, sinaliza o assessor pedagógico.

Segundo ele, a leitura contínua e a prática oral são essenciais para o desenvolvimento de fluência em qualquer idioma. “Ler amplia o vocabulário e estimula a interpretação de textos, enquanto a prática oral, por meio de conversas, ajuda a aumentar a confiança no uso da língua”, destaca.

3. Atividades práticas para fortalecer o inglês

Entre as recomendações do assessor pedagógico para aperfeiçoar a escrita em inglês está fazer um diário, o redigindo na segunda língua, para registrar o dia a dia, bem como participar de clubes de livros em inglês, conversar com nativos e assistir a filmes e séries internacionais com legendas. “Essas são maneiras eficazes e simples que ajudam a melhorar a compreensão e o diálogo em inglês”, destaca.

4. Preparação para a prova

Já no dia da prova, ele aponta que é essencial manter a calma e confiar na sua preparação. É recomendado ter uma boa noite de sono antes do exame e manter uma boa alimentação. E, nas questões de língua estrangeira, começar lendo todas as alternativas antes do texto. Isso ajuda a formar um contexto mental e, caso tenha alguma dificuldade, vá para a próxima questão e retorne posteriormente, se tiver tempo.

5. Encare como um desafio

É importante que os estudantes lembrem que o aprendizado de uma língua nova é um processo contínuo e que exige uma prática regular para ter fluência. “O Enem pode ser uma oportunidade para mostrar o que aprenderam, então encarar a prova como um desafio, e não como um temor, pode fazer toda a diferença no desempenho”, conclui o assessor.

Por Patrícia Buzaid