3 vantagens da cozinha em L e como decorá-la

Nos últimos anos, a cozinha em ‘L’ tem se destacado como uma das tendências mais populares em design de interiores. Sua configuração não só proporciona um espaço funcional para cozinhar e socializar, mas também se adapta bem a diferentes tamanhos de ambientes, desde casas amplas até apartamentos menores. Essa disposição se revela como uma solução versátil e moderna, elevando a estética e a praticidade dos lares contemporâneos.

“Este layout se define pela ocupação da bancada no canto perpendicular onde há o encontro entre duas paredes, dando-lhe o formato em ‘L’ que torna a cozinha inconfundível”, descreve a designer de interiores Giseli Koraicho, que lidera o escritório Infinity Spaces Arquitetura e Interiores.

A seguir, a profissional lista 3 vantagens da cozinha em ‘L’ e explica como planejá-la. Confira!

1. Otimização de espaço

Para Giseli Koraicho, o principal atributo extraído da cozinha em ‘L’ é, sem dúvidas, o melhor aproveitamento do espaço disponível. “Com o uso do canto perpendicular, oferecemos mais espaço de bancada para os moradores usufruírem. Por essa razão, essa é uma solução muito adotada em apartamentos compactos”, revela. Consequentemente, há também mais espaços de armazenamento nos armários.

Contudo, sua aplicação não se resume a ambientes compactos. Segundo a designer de interiores, a maleabilidade garante que este modelo seja universal na arquitetura de interiores, pois é viável combiná-la com outros modelos, como o caso da cozinha americana ou a com ilha.

2. Funcionalidade e praticidade

Segundo a especialista, ao planejar uma cozinha, a regra do triângulo é uma das noções mais básicas que o profissional responsável precisa observar. Este direcionamento traça uma linha imaginária entre a área de cocção, a pia e a geladeira com o objetivo de posicionar esses três elementos em uma disposição triangular que visa facilitar o dia a dia.

Ainda de acordo com ela, o layout em ‘L’ proporciona mais funcionalidade e agilidade para os moradores. “Considerar a distância entre os três pontos essenciais da cozinha e mantê-los equidistantes um do outro é fundamental”, enfatiza.

A iluminação desempenha um papel importante na composição da cozinha em ‘L’ (Projeto: Infinity Spaces Arquitetura e Interiores | Imagem: Dotta Photo)

3. Iluminação

Em um ambiente onde convivemos com questões perigosas como o calor e o manuseio de objetos cortantes e pontiagudos, a iluminação cumpre um papel de suma importância. A profissional diz que, ao definir o par de paredes que serão o apoio para a bancada, deve-se considerar a existência de uma janela.

Sobre o projeto luminotécnico, Giseli Koraicho aposta em uma boa iluminação geral, mas não descarta spots ou luminárias embutidas e direcionadas para a área da bancada. Por fim, também considera o uso de pendentes decorativos que podem estar acima da ilha/península, ou na mesa para café da manhã e almoço.

Como decorar a cozinha em L?

Há dois detalhes que, de acordo com a designer de interiores, merecem atenção: a paleta de cores e o backsplash. Ela defende que a escolha de uma paleta bem equilibrada é a chave do sucesso na decoração da cozinha: “Devemos levar em consideração todos os elementos como o piso, a marcenaria, a bancada e até mesmo o frontão”, explica a profissional. No entanto, para definir as cores, é necessário também observar o estilo que o morador deseja.

Por Alexandre Agassi