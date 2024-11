9 sinais que podem indicar que o gato está com dor 

Os gatos são animais discretos e, muitas vezes, escondem que estão com dor, dificultando para o tutor perceber que algo está errado. Esse desconforto pode ter diferentes causas, como problemas dentários, artrite, lesões ou doenças internas. Por isso, é importante estar atento a mudanças no comportamento e sinais sutis que o felino pode apresentar. Isso porque detectá-los precocemente ajuda a buscar assistência veterinária e garantir o bem-estar do animal. Veja a seguir!

1. Alterações no apetite

Se o gato para de comer ou apresenta uma redução significativa no apetite, isso pode ser um indício de dor. Esse comportamento pode indicar desconforto interno, problemas dentários ou desconforto geral que faz o animal evitar se alimentar. Fique atento se ele deixar de comer por mais de 24 horas e leve-o ao veterinário para investigar.

2. Agressividade repentina

Gatos que antes eram dóceis podem se tornar agressivos se estiverem com dor. O animal pode rosnar, arranhar ou morder, especialmente se for tocado em uma área dolorida. Essa agressividade é uma forma de defesa e pode ser um sinal de que algo não está bem.

3. Falta de higiene

Gatos são naturalmente muito limpos, conhecidos por se limpar frequentemente. Quando estão com dor, podem reduzir ou abandonar esse comportamento. Isso ocorre porque o animal sente desconforto ao se movimentar ou ao lamber determinadas áreas do corpo. Por isso, é possível notar que o pelo do felino fica sujo e desalinhado, o que não é comum para ele.

4. Postura anormal ou curvada

Quando o gato está com dor, ele pode adotar posturas diferentes, como ficar encolhido, com a coluna arqueada ou deitado de forma rígida. Esses sinais indicam que ele tenta aliviar o desconforto, especialmente em casos de dor abdominal ou nas articulações. Por isso, é importante ficar atento se ele evita se esticar ou se movimentar como de costume.

O gato costuma se esconder quando está com dor para se proteger (Imagem: Bangkok Click Studio | Shutterstock)

5. Mudança nos hábitos de socialização

Gatos que estão sofrendo tendem a se isolar, evitando a interação com o tutor e outros animais. Um felino normalmente sociável pode se esconder em lugares incomuns e passar longos períodos sozinho. Essa mudança é um indicativo de que o gato não está se sentindo bem.

Um gato com dor pode preferir ficar isolado e evitar o contato com pessoas e outros animais. Ele pode procurar lugares escondidos e não responder aos chamados do tutor. Instintivamente, quando essa espécie está doente ou ferida, ela costuma se esconder para se proteger de possíveis predadores que podem vê-lo como uma presa fácil. Além disso, o esconderijo oferece um local tranquilo para descansar e se recuperar.

6. Miados e vocalizações diferentes

O gato pode vocalizar mais do que o habitual quando está com dor, emitindo miados longos, agudos ou até ronronando de forma diferente. Embora o ronronar muitas vezes seja um sinal de contentamento, em alguns casos ele é usado como forma de conforto durante o sofrimento.

7. Relutância em se movimentar

Se o gato evita pular em móveis ou aparenta dificuldade para subir em locais onde ele costumava ir, isso pode ser um sinal de dor nas articulações ou músculos, fazendo com que ele prefira ficar deitado ou caminhar lentamente. Gatos com artrite, por exemplo, demonstram menor disposição para se movimentar e podem evitar brincadeiras ativas.

8. Mudança nos hábitos de uso da caixa de areia

Gatos com dor podem evitar a caixa de areia, seja por dificuldade em entrar e se posicionar nela ou por associarem o ato de urinar ou evacuar ao desconforto. Caso ele comece a fazer as necessidades fora do local habitual, também pode ser um indício de que está sofrendo com problemas como infecções urinárias ou dor abdominal.

9. Lambedura excessiva em uma área específica

Assim como os cães, os gatos também podem lamber compulsivamente uma parte do corpo que esteja doendo. Esse comportamento é uma forma instintiva de tentar aliviar o desconforto. Se ele lamber uma área a ponto de perder pelos ou machucar a pele, é importante investigar o motivo.