7 raças de gatos com a pelagem cacheada 

Existem diversas raças de gatos espalhadas pelo mundo, cada uma com características físicas e comportamentais específicas que atraem diferentes tutores. A The International Cat Association (TICA), por exemplo, reconhece 73. Todavia, esse número pode ser ainda maior, uma vez que novas raças estão sempre sendo desenvolvidas. Nesse universo felino, há algumas que se destacam pela pelagem cacheada, oferecendo um charme único que faz com que se destaquem em meio a outras. Abaixo, conheça algumas delas!

1. Selkirk rex

A raça selkirk rex é conhecida pela pelagem densa e volumosa, que pode ser curta ou longa (Imagem: Sel_Sanders | Shutterstock)

O selkirk rex, originário dos Estados Unidos, surgiu na década de 1980 a partir do cruzamento de uma gata de pelos encaracolados com um gato persa. Essa raça é conhecida pela pelagem densa e volumosa, que pode ser curta ou longa, além dos bigodes ondulados. De temperamento calmo e afetuoso, é um ótimo companheiro para quem gosta de bichanos sociáveis e brincalhões.

2. Cornish rex

Embora a raça cornish rex tenha pelos cacheados e curtos, sua pelagem é macia e fina (Imagem: DonPomidor | Shutterstock)

Com uma aparência atlética e elegante, o cornish rex é uma raça que surgiu na Cornualha, Inglaterra, na década de 1950. Embora tenha pelos curtos e cacheados, sua pelagem é macia e fina. Esse felino é ativo e adora brincar, sendo indicado para tutores que apreciam interações constantes e momentos de diversão.

3. Devon rex

O gato devon rex é conhecido como “gato poodle” devido à semelhança dos cachos e à sua inteligência (Imagem: Heather Raithby Do | Shutterstock)

Também originário da Inglaterra, o Devon Rex surgiu na década de 1950. É conhecido como “gato poodle” devido à semelhança dos cachos e à sua inteligência. Trata-se de um felino muito apegado aos seus tutores, com um comportamento brincalhão e afetuoso, ideal para quem busca um companheiro sociável e ativo.

4. LaPerm

O LaPerm é uma raça dos Estados Unidos e seu nome faz referência ao pelo cacheado (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

O LaPerm é uma raça dos Estados Unidos que se destacou na década de 1980. Seu nome, inspirado na palavra “permanente”, faz referência ao seu pelo cacheado. Esse gato tem um temperamento dócil e adora interagir, mas sem ser excessivamente ativo, sendo ótimo para famílias com idosos e crianças.

5. German rex

A raça german rex tem pelagem curta e ondulada com textura aveludada (Imagem: Dizfoto

| Shutterstock)

O german rex tem origem na Alemanha e se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial. Ele apresenta uma pelagem curta e ondulada com textura aveludada. Sociável e afetuoso, é uma raça rara, mas muito apreciada por sua facilidade em se adaptar ao ambiente familiar e interagir com outros pets.

6. Ural Rex

A raça ural rex tem pelagem dupla, com cachos que cobrem todo o corpo (Imagem: Akifyeva S | Shutterstock)

Originário da região dos Montes Urais, na Rússia, o ural rex é uma raça pouco conhecida. Sua pelagem é dupla, com cachos que cobrem todo o corpo. Por ser um animal mais reservado, se adapta melhor a ambientes tranquilos e a tutores que apreciam momentos de calma.

7. Skookum

Além da pelagem cacheada, a raça skookum é conhecida por suas patas curtas e natureza curiosa (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

O skookum é uma raça experimental desenvolvida nos anos 1990 nos Estados Unidos, resultado do cruzamento entre o LaPerm e o munchkin. Além da pelagem cacheada, ele é conhecido por suas patas curtas e sua natureza curiosa e ativa, fazendo dele um bichano interessante e único.