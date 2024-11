6 dicas para ter uma vida longa e saudável

Envelhecer com saúde e qualidade de vida é o desejo de muitos. Uma dieta rica em nutrientes e antioxidantes, exercícios regulares para manter mobilidade e força, atividades que estimulem a mente e promovam conexões sociais e acompanhamento médico são cuidados fundamentais para alcançar uma vida longa e equilibrada com o passar dos anos.

Abaixo, especialistas de diversas áreas compartilham outras dicas valiosas para um envelhecimento saudável!

1. Equilíbrio hormonal

As alterações hormonais ao longo da vida impactam diretamente o envelhecimento. Tanto homens quanto mulheres enfrentam quedas hormonais naturais que influenciam o metabolismo, o humor e até a densidade óssea.

“A reposição hormonal (TRH) para mulheres pode aliviar os sintomas da menopausa e proteger a saúde óssea, enquanto a reposição de testosterona ajuda homens a manter a energia e a massa muscular. É essencial conversar com um especialista para decidir o que é mais adequado”, explica a Dra. Carolina Mantelli, endocrinologista e metabologista.

2. Saúde mental

A saúde mental é um fator essencial para enfrentar o envelhecimento com equilíbrio. O autocuidado psicológico e o gerenciamento do estresse impactam diretamente na expectativa de vida e no bem-estar. “A psicoterapia deve ser vista como algo contínuo, que nos prepara para os desafios do envelhecimento. Além disso, participar de grupos terapêuticos ajuda a fortalecer o bem-estar emocional. Envelhecer é buscar equilíbrio, mesmo que a felicidade plena não seja constante”, afirma a psicóloga Natália Aguilar.

3. Exames preventivos para a longevidade feminina

Para as mulheres, manter os exames preventivos em dia é fundamental para o envelhecimento saudável. O diagnóstico precoce de condições como câncer de mama e de colo do útero é essencial para aumentar as chances de tratamento eficaz.

“Incluir exames preventivos, como papanicolau e mamografia, na rotina é essencial para a saúde feminina em todas as fases da vida, principalmente na maturidade. Esses cuidados ajudam a mulher a envelhecer com mais qualidade de vida”, explica o ginecologista Dr. Cesar Patez.

Os cuidados com a saúde bucal ajudam a evitar doenças (Imagem: VGstockstudio | Shutterstock)

4. Cuidados com a saúde bucal

A saúde bucal também influencia diretamente a longevidade. Além de afetar a mastigação e a fala, dentes e gengivas saudáveis previnem infecções que podem se espalhar para outras partes do corpo. “A manutenção de uma boa higiene bucal, com escovação e uso de fio dental diariamente, ajuda a evitar doenças gengivais e a perda dos dentes, comuns com o avanço da idade. Consultas regulares ao dentista são fundamentais para a prevenção e para manter a qualidade de vida”, completa o dentista Dr. Cesar Rodrigues.

5. Atividade física

Praticar exercícios físicos regularmente é essencial para manter a saúde cardiovascular, a força muscular e o bem-estar mental. O educador físico e ex-jogador do Corinthians, Ewerthon, orienta que o ideal é optar por atividades que geram prazer ao praticar. “Escolha atividades prazerosas que possam ser mantidas a longo prazo. Exercícios como musculação e treinamento funcional ajudam a prevenir quedas e a manter a independência, principalmente na terceira idade”.

6. Alimentação balanceada

A alimentação tem um impacto direto na longevidade. Investir em alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios é fundamental para a saúde a longo prazo. “Alimentos como frutas vermelhas, vegetais verde-escuros, oleaginosas e peixes ricos em ômega 3 são essenciais. Esses alimentos ajudam a proteger as células dos danos do tempo e a manter a saúde do coração e do cérebro, favorecendo um envelhecimento saudável”, finaliza a nutricionista do Instituto Gourmet, Karoline Schast.

Por Sarah Monteiro