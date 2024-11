Veja o que conhecer em Ilhabela durante um final de semana

Ilhabela é um destino paulista que dispensa apresentações. Conhecida por abrigar algumas das praias mais bonitas de todo o litoral do estado – e também a maior concentração de borrachudos por metro quadrado –, a cidade é visitada anualmente por milhares de turistas brasileiros e estrangeiros atraídos por suas faixas de areia preservadas, cachoeiras e trilhas, além, é claro, dos atrativos da vila, como restaurantes e bares.

Mas Ilhabela é muito mais do que isso. E a cada visita, é possível se encantar um pouco mais com esse pedacinho de paraíso. A ilha, na verdade, um arquipélago, abriga um dos maiores trechos de Mata Atlântica preservada do Brasil, com rica biodiversidade de fauna e flora.

Para além das trilhas e cachoeiras, essa exuberância natural proporciona também uma experiência única para os amantes da observação de aves, com mais de 350 espécies catalogadas, incluindo algumas endêmicas e ameaçadas de extinção. Explorar essa faceta menos conhecida da ilha revela um novo olhar sobre sua beleza e importância ecológica.

E foi com esse espírito de descoberta que a nossa última aventura teve início. Com a proposta de vivenciar o turismo de experiência em Ilhabela em um final de semana, nós saímos de São Paulo em uma sexta-feira a bordo de um carro elétrico da Volvo – até para conferir a estrutura da região para esse novo mercado.

Como chegar a Ilhabela

Ilhabela está a cerca de 200 quilômetros ou três horas da capital paulista e tem fácil acesso pela Rodovia dos Tamoios até a balsa em São Sebastião. A travessia tem duração de cerca de 20 minutos e funciona 24 horas por dia. Vale a pena fazer o agendamento online para não correr risco de perder horas na fila durante a temporada.

Mas, se você quiser experimentar um trajeto mais exclusivo, vale também contratar um barco particular. Nós fizemos a travessia com a empresa BnBoats. Essa é uma plataforma online de aluguel de embarcações, que oferece uma nova opção de lazer para os visitantes de Ilhabela. Com mais de 400 barcos disponíveis em todo o litoral brasileiro, a empresa permite que turistas explorem as belezas da região de uma maneira única. As opções variam de lanchas e veleiros a escunas e iates, com preços acessíveis e possibilidade de locação por hora, período ou dia.

O serviço funciona de forma semelhante ao Airbnb, com a negociação feita diretamente com os proprietários das embarcações. A BnBoats atua como intermediária, proporcionando segurança aos usuários, especialmente na questão dos pagamentos. A plataforma oferece ainda informações detalhadas sobre cada embarcação, incluindo fotos, descrições e valores, facilitando a escolha do barco ideal para cada necessidade.

Chegada e gastronomia na Praia do Julião

Ao chegar à ilha, você pode desembarcar no Píer da Vila, no Centro Histórico, ou então partir direto para outra experiência em alguma das praias, como foi o nosso caso. Nós desembarcamos direto na Praia do Julião, na parte Sul da cidade, e iniciamos o roteiro gastronômico pelo destino no Prainha do Julião.

O restaurante é pé na areia, mas também tem uma estrutura grande para quem prefere ficar apenas avistando o mar. E a estrutura inclui ainda estacionamento para facilitar o serviço. No cardápio, o destaque fica por conta dos peixes e produtos do mar frescos. Todos são adquiridos da produção pesqueira local, e de Parati e Santos, quando necessário. Vale provar o Ponta das Canas, um filé de peixe crocante (panko) com risoto de limão-siciliano.

Centro histórico de Ilhabela

Após o almoço, a dica é fazer a digestão caminhando pelo centrinho da cidade. O Centro Histórico de Ilhabela, conhecido como Vila, oferece aos visitantes uma imersão na história e cultura da ilha. Composto por prédios históricos, lojas de artesanato, restaurantes e bares charmosos, o lugar é um convite a um passeio tranquilo e agradável. A Igreja Matriz Nossa Senhora D’Ajuda e Bonsucesso, construída no século 19, é um dos destaques do local, com sua arquitetura imponente e importância histórica.

Para os interessados em história náutica, o Museu Náutico de Ilhabela, localizado na antiga Cadeia e Fórum, apresenta uma coleção de peças de naufrágios – incluindo o famoso Príncipe de Astúrias – e informações sobre os faróis da região. O Centro Cultural da Vila, com o Museu Waldemar Belisário, também é uma opção para conhecer mais sobre a cultura local e a história da ilha. Ambos os prédios são tombados como patrimônio histórico e oferecem uma viagem no tempo aos seus visitantes.

Já a Fazenda Engenho d’Água é um importante patrimônio histórico do século 18, tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A fazenda preserva a história da produção de cana-de-açúcar na região e proporciona uma experiência rica em cultura e contato com a natureza.

Cachoeira e praia para curtir a natureza

Ilhabela tem mais de 40 praias, então você pode passar dias curtindo sol e mar por lá. Mas em um roteiro de apenas um fim de semana, vale escolher uma ou duas para conhecer. Nesse roteiro, fomos visitar a Praia do Jabaquara, constantemente listada entre as mais paradisíacas do destino.

Localizada no extremo norte de Ilhabela, essa praia é um refúgio de beleza natural e tranquilidade. Com uma extensa faixa de areia clara, águas cristalinas e vegetação abundante, o lugar oferece um ambiente ideal para relaxamento e contato com a natureza. O acesso pode ser feito por carro, por meio de uma estrada de terra, ou barco, com empresas que oferecem passeios pela região.

Dois riachos cortam a praia, formando pequenas lagoas de água doce e completando a paisagem paradisíaca. A Praia do Jabaquara conta com infraestrutura básica, com quiosques e restaurantes que oferecem opções de alimentação e bebidas. É importante lembrar que, por ser uma área preservada, o uso de repelente é recomendado para evitar os mosquitos. Dê preferência pelo Citroilha, opção de repelente local que é mais eficiente contra os borrachudos.

No Jabaquara, você pode almoçar no Espaço Tangará Ilhabela, que é comandado pelo famoso chef Tonhão. O restaurante apresenta um cardápio mediterrâneo contemporâneo, utilizando ingredientes frescos e locais para criar pratos saborosos e sofisticados. Além da culinária de alta qualidade, o espaço dispõe de uma estrutura completa com bar de praia, área para eventos e uma vista deslumbrante para o mar.

Com uma queda d’água de três metros e um tobogã natural, a Cachoeira da Toca encanta visitantes (Imagem: Diogo Grandi | Shutterstock)

Cachoeira da Toca

Após uma manhã relaxante na praia, a dica é se aventurar em meio à exuberante Mata Atlântica na Cachoeira da Toca. Localizada na Fazenda da Toca, uma propriedade histórica que preserva um antigo engenho de cana-de-açúcar, a cachoeira oferece uma experiência completa de imersão na natureza e na história da ilha – inclusive com observação de pássaros. Com uma queda d’água de 3 metros de altura e um tobogã natural de 50 metros, o atrativo garante a diversão de toda a família.

A Fazenda da Toca oferece aos visitantes uma infraestrutura completa, com estacionamento, banheiros e acessibilidade para cadeirantes. Além de desfrutar da cachoeira, os turistas podem conhecer o engenho e o alambique, onde são produzidas cachaças artesanais. A propriedade, aberta à visitação desde 1967, proporciona uma viagem no tempo, permitindo aos visitantes conhecerem mais sobre a história da produção de cana-de-açúcar em Ilhabela.

Passeio de barco com experiência gastronômica

Para o último dia, antes de pegar a estrada de volta para casa, um roteiro de barco é imperdível para conhecer um pouco mais das belezas naturais de Ilhabela. E combinar o roteiro com uma experiência gastronômica é o melhor dos dois mundos!

A Barca no Mar oferece uma experiência única para aqueles que desejam explorar as belezas de Ilhabela combinando paisagens paradisíacas e gastronomia de alta qualidade. A bordo de um charmoso barco de madeira, os passageiros desfrutam de um roteiro de seis horas, das 10h às 16h, que inclui paradas em praias paradisíacas como Jabaquara e Fome. Durante o passeio, um menu especial é servido pela chef Hortência Roberta, com destaque para o ceviche, lula à provençal e peixe na chapa, elaborados com ingredientes frescos e atenção aos detalhes.

O roteiro é flexível e se adapta às condições climáticas, garantindo uma experiência personalizada e inesquecível. Além do Day Trip, a empresa oferece opções como o Sunset, um passeio de 2h30 pelo canal de Ilhabela, e o jantar, realizado com a barca ancorada na Praia do Saco da Capela. Para grupos maiores, também existe a possibilidade de reservar as duas embarcações da empresa, acomodando até 50 passageiros em um passeio exclusivo.

Gastronomia

A gastronomia de Ilhabela é um atrativo à parte, com opções que agradam aos mais diversos paladares. Para jantar durante a estadia por lá, vale explorar as diversas opções, que se concentram em lugares como a Vila e o Perequê.

Para quem busca uma experiência refinada, por exemplo, o Atelier do Tonhão, comandado pelo chef Tonhão, oferece um cardápio mediterrâneo contemporâneo com ingredientes frescos e locais. O restaurante, com ambiente aconchegante bem próximo ao Centro Histórico, proporciona uma imersão nos sabores da ilha.

Outra opção é o Hygge Ilhabela, que traz a atmosfera acolhedora e pratos simples, porém com muito sabor em um ambiente charmoso e clima de boteco.

Onde ficar

Ilhabela conta com uma ampla variedade de hospedagens, que atendem a diferentes necessidades e orçamentos. A ilha oferece desde hostels e pousadas até hotéis de alto padrão, com infraestrutura completa para atender aos visitantes.

O Hotel Mercedes, um dos pioneiros em hospedagem na ilha, é uma opção para quem busca conforto e sofisticação. Localizado em meio à Mata Atlântica, o hotel possui 60 apartamentos, alguns com vista para o mar. A estrutura inclui piscinas, sendo uma delas abastecida por água natural de cachoeira, píer para contemplação e atracação de barcos, além do Restaurante Eme Haus, com menu variado e opções da culinária mediterrânea. O hotel oferece ainda serviços como café da manhã, wi-fi e estacionamento. Outras opções de hospedagem no destino são: Reserva Ilhabela, Pousada Altamira, Hostel da Vila, Hotel Itapemar e Costabela Apart Hotel.

Por Eliria Buso – revista Qual Viagem

A jornalista viajou a convite do Ilhabela Convention & Visitors Bureau, com apoio da Travel for Life e Volvo