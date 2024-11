Veja cuidados para evitar a queda de idosos em casa

À medida que a população envelhece, garantir a segurança no ambiente doméstico torna-se uma questão cada vez mais relevante para familiares e cuidadores. Conforme o Ministério da Saúde, 70% dos acidentes relacionados a quedas em indivíduos com mais de 65 anos ocorrem no ambiente domiciliar. Inclusive, trata-se de uma das principais causas de internações entre idosos.

Por isso, promover a adaptação da casa representa um passo fundamental para evitar acidentes. Em um lar preparado, o idoso pode desfrutar de sua independência com menos preocupações, enquanto os familiares ganham a tranquilidade de saber que estão prevenindo situações de risco.

Impactos das quedas em idosos

As consequências de uma queda podem ser severas, desde dor, hematomas e até mesmo sintomas neurológicos graves, resultantes de impactos na cabeça – ou morte, como a do cantor Agnaldo Rayol. É crucial destacar que fraturas, particularmente do fêmur, estão intimamente ligadas à osteoporose, uma condição comum entre os idosos devido à fragilidade óssea associada ao envelhecimento.

“Tais incidentes frequentemente resultam em hospitalização, cirurgia e, lamentavelmente, aumentam a taxa de mortalidade. Além disso, a qualidade de vida dos pacientes pode ser significativamente reduzida após uma fratura, pois muitas vezes requerem assistência constante”, explica a Dra. Carolina Aguiar Moreira, endocrinologista da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO).

A atividade física regular contribui para a melhoria do equilíbrio e da resistência muscular de idosos, ajudando a prevenir quedas (Imagem: ALPA PROD | Shutterstock)

Prevenindo a queda de idosos

Para prevenir quedas, é fundamental adotar uma série de precauções dentro de casa. “Medidas simples podem ser adotadas para evitar acidentes domésticos. Reconhecemos que os idosos estão particularmente vulneráveis a quedas devido a desafios como desequilíbrios e doenças musculares associadas à idade avançada”, comenta a médica.

Primeiramente, é recomendável remover tapetes escorregadios, especialmente aqueles colocados em áreas de passagem, para evitar tropeços. Superfícies escorregadias, como pisos de banheiro, devem ser equipadas com barras de apoio para proporcionar estabilidade aos idosos. Ao utilizar escadas, é aconselhável subir e descer lentamente, segurando firmemente no corrimão. Manter uma luz noturna acesa pode ser útil para evitar acidentes ao levantar-se durante a noite.

“Uma orientação crucial é aconselhar os idosos a evitar subir em bancos, escadas ou cadeiras para alcançar objetos elevados. Este cenário é frequentemente associado a quedas graves, especialmente fraturas do fêmur, devido à altura da queda. É importante ressaltar que a maioria das quedas ocorre dentro de casa, enfatizando ainda mais a importância desses cuidados preventivos”, diz Dra. Carolina Aguiar Moreira.

Além das medidas de segurança domiciliar, é essencial promover a atividade física regular entre os idosos, pois ela fortalece os músculos e melhora o equilíbrio, contribuindo assim para a prevenção de quedas.

Por Patrícia de Andrade