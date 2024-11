9 dicas para melhorar a alimentação e o sono antes do Enem

A preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) exige dedicação, foco e, acima de tudo, um organismo funcionando a pleno vapor. Além dos estudos intensivos, a alimentação e o sono desempenham um papel fundamental para garantir um desempenho máximo na prova. Dessa maneira, uma rotina equilibrada, com hábitos saudáveis, pode fazer toda a diferença.

A alimentação é a base do nosso corpo, fornecendo a energia necessária para as atividades diárias e para o bom funcionamento do cérebro. Durante o período de preparação para o Enem, é essencial manter uma dieta rica em nutrientes que favoreçam o foco, a memória e a disposição.

Pensando nisso, Janaína Avila Amaral, nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, lista algumas recomendações sobre como se alimentar antes da prova. Confira!

1. Tome um café da manhã reforçado

Um café da manhã balanceado com frutas, cereais integrais e proteínas é essencial para garantir energia e manter o foco durante o estudo.

2. Consuma fibras e carboidratos

Coma alimentos ricos em fibras e carboidratos, como aveia, batata-doce e pães integrais, que fornecem energia de forma gradual.

3. Inclua fontes de proteína na dieta

Adicione ovos, carne magra, peixe e leguminosas na dieta, pois são importantes para o reparo muscular e a saúde cerebral.

As frutas ajudam a combater o estresse e a fadiga mental (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

4. Consuma frutas e vegetais

Ricos em vitaminas e minerais, esses alimentos ajudam a combater o estresse e a fadiga mental.

5. Hidrate o corpo

Não se esqueça de beber água! A desidratação pode causar falta de concentração e cansaço.

Papel do sono na concentração

Assim como a alimentação, o sono é essencial para os estudantes terem um bom desempenho durante as provas, pois é por meio dele que a memória consolida o aprendizado. No sono, o cérebro processa as informações adquiridas durante o dia, fixando o conteúdo estudado. Por isso, é recomendado que os estudantes durmam entre 7 e 9 horas por noite, em um ambiente tranquilo e escuro.

De acordo com Márcia Fernandes Pinheiro, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, a privação de sono pode levar à dificuldade de concentração, irritabilidade e prejuízo no desempenho cognitivo.

Abaixo, a especialista lista alguns fatores que podem ajudar os candidatos a terem boa noite de sono:

1. Regularidade

Estabeleça horários regulares para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular o ciclo circadiano e melhora a qualidade do sono;

2. Ambiente adequado

Um quarto escuro, silencioso e fresco facilita o relaxamento e a manutenção do sono;

3. Evitar telas antes de dormir

A luz azul emitida por celulares e computadores pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Tente evitar o uso de dispositivos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir;

4. Relaxamento

Atividades relaxantes, como leitura ou meditação, podem ajudar a acalmar a mente após um dia intenso de estudos.

Quando combinados, uma alimentação saudável e um sono de qualidade potencializam o desempenho cognitivo. Alunos que seguem uma rotina equilibrada conseguem processar informações com mais facilidade, raciocinam melhor e enfrentam o estresse com mais tranquilidade.

Por Camila Souza Crepaldi