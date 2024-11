10 dicas para casais que desejam engravidar

A infertilidade afeta milhões de brasileiros, sendo que aproximadamente 15% dos casais em idade fértil enfrentam dificuldades para engravidar, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS). A ginecologista Camila Campos, formada pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) e especialista em Reprodução Assistida, explica que, embora a infertilidade possa ter várias causas, desde fatores hormonais até questões emocionais, existem formas de cuidar e aumentar as chances de gravidez.

“Infertilidade não significa impossibilidade. É importante buscar um diagnóstico preciso para entender o que está impedindo a gestação”, afirma a especialista. A ginecologista também ressalta que é importante “cuidar do corpo, adotar hábitos saudáveis e, em muitos casos, fazer acompanhamento médico adequado são passos fundamentais”.

A seguir, a especialista elenca 10 dicas práticas para quem enfrenta dificuldades para engravidar. Confira!

1. Consulte um especialista

Se você está enfrentando dificuldades para engravidar, é fundamental buscar orientação médica. O acompanhamento de um profissional especializado pode ser essencial para entender o que está ocorrendo e determinar o melhor tratamento. Como explica a especialista: “O primeiro passo é procurar um ginecologista ou um especialista em reprodução humana. Um diagnóstico preciso ajuda a identificar possíveis causas da infertilidade”.

2. Mantenha uma alimentação equilibrada

Manter uma alimentação equilibrada é fundamental para a saúde reprodutiva. Certos nutrientes desempenham um papel importante no processo, ajudando a preparar o corpo para a concepção. “Alimentos ricos em nutrientes essenciais, como ácido fólico e ômega-3, auxiliam na saúde reprodutiva”, explica a ginecologista Camila Campos.

3. Evite o consumo excessivo de álcool e cigarro

Adotar um estilo de vida saudável é crucial para a fertilidade, pois certos comportamentos, como beber bebida alcoólica e fumar, podem ter um impacto negativo na capacidade de conceber. “Esses hábitos prejudicam a fertilidade tanto em homens quanto em mulheres”, conta a especialista.

4. Pratique exercícios físicos moderados

Segundo Camila Campos, a prática regular de exercícios físicos é benéfica para a fertilidade, contribuindo para o bom funcionamento do corpo. “A atividade física melhora a circulação e ajuda a regular os hormônios, mas o excesso pode prejudicar a fertilidade”.

5. Reduza o estresse

O estresse é um fator comum no dia a dia, mas seus efeitos podem ir além da mente, impactando também a saúde reprodutiva. “O estresse elevado pode interferir nos hormônios e afetar o ciclo menstrual e a produção de espermatozóides”, esclarece a ginecologista.

O peso corporal pode influenciar diretamente a infertilidade (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

6. Controle o peso

Equilibrar a saúde física e mental é fundamental para quem deseja engravidar. O peso corporal, por exemplo, pode influenciar diretamente na fertilidade, sendo importante buscar um estilo de vida que favoreça o bem-estar. “Tanto o sobrepeso quanto a baixa massa corporal podem dificultar a gravidez. Manter o peso adequado é essencial”, conta a profissional.

7. Avalie o ciclo menstrual

Compreender o funcionamento do corpo é um passo importante para identificar possíveis dificuldades na concepção. Às vezes, fatores como desequilíbrios hormonais podem interferir na ovulação e dificultar a gravidez.

8. Evite o uso de substâncias nocivas

Conforme explica a ginecologista Camila Campos, muitas vezes, o uso de medicamentos ou exposição a substâncias químicas pode ter impacto na saúde reprodutiva. “Portanto, é importante conversar com um médico antes de fazer uso”.

9. Planeje as relações sexuais

A sincronização entre o ciclo menstrual e os momentos de relação sexual pode ser um fator importante para quem busca engravidar. Por isso, a especialista ressalta: “para aumentar as chances, é ideal que as relações aconteçam durante o período fértil”.

10. Tenha paciência e persistência

Lidar com a infertilidade é um desafio que exige apoio, conforme a ginecologista Camila Campos. “A infertilidade pode ser um processo longo e emocionalmente desafiador. A persistência e o apoio emocional são fundamentais”, conclui.

Por Sarah Monteiro