6 medos comuns relacionados aos cabelos

Cabelos podem ser uma fonte de confiança, mas também carregam seus “fantasmas”. Seja pela exposição a químicas, ferramentas de calor ou simplesmente pela falta de resultados desejados, cuidar dos fios pode despertar receios profundos e frequentes.

Por isso, a seguir, o cabeleireiro e Keune Master Talent John Castaño explora os principais medos que assombram as pessoas sobre cuidados capilares e oferece dicas de produtos para transformar esses temores em uma experiência positiva e eficaz. Confira!

1. Queda de cabelo

A queda de cabelos lidera esse pódio. Segundo o cabeleireiro, existem diversas causas para esse distúrbio, que pode estar relacionado tanto a fatores genéticos e imunológicos quanto a questões emocionais. Por isso, é importante consultar um médico para avaliar se a queda realmente está acima do normal e se precisa de cuidados extras. “Perder até 100 fios de cabelo por dia é algo considerado normal, mais do que isso entendemos como uma disfunção e a indicação é buscar um médico especializado para investigar”.

2. Processos químicos

Outro medo comum é o de realizar processos químicos nos cabelos. Esse receio tem acompanhado gerações de mulheres, que muitas vezes desistem por temerem a quebra ou o desbotamento dos fios. No entanto, a tecnologia na área de beleza também evoluiu e, hoje, muitos produtos usados em processos de descoloração, por exemplo, proporcionam resultados seguros para a saúde dos fios.

“Muitas mulheres ainda têm medo de apostar numa mudança que envolva a cor dos fios por receio do cabelo quebrar, ressecar e da manutenção em casa. A verdade é que, hoje em dia, conseguimos entregar mudanças significativas com pouco impacto para a saúde dos fios se forem bem tratados”, esclarece o profissional.

Ele também ressalta a evolução dos produtos de tratamento, que podem — e devem — ser usados principalmente após esse tipo de serviço. “O cuidado no salão é fundamental para manter o cabelo saudável após uma mudança, mas em casa as pessoas também podem ter acesso a produtos altamente tecnológicos e que recuperam os fios de maneira rápida e eficaz”, completa.

3. Entrar na piscina com cabelos tingidos

Por outro lado, muitas mulheres que optam por descolorir os cabelos hesitam em entrar em uma piscina, temendo o desbotamento da cor e os reflexos esverdeados causados pelo cloro. Embora o produto seja essencial para manter a água limpa e segura, ele pode representar um desafio para as amantes do cabelo loiro.

Para ajudar nessa questão, o Master Talent aconselha usar, primeiramente, um leave-in ou óleo para proteger os fios. Esse processo vai gerar uma barreira que minimiza a absorção do agente químico que altera a pigmentação do fio. Após o mergulho, enxágue os cabelos com água doce, para remover o cloro do cabelo, e termine com o uso de produtos e máscaras capilares ricas em nutrientes para manter a vitalidade da cor.

O frizz costuma surgir pela eletricidade estática e pode ser amenizado com uso de leave-ins (Imagem: Zigres | Shutterstock)

4. Frizz

O frizz também tem seu lugar no ranking. Essa condição é formada pela umidade do ar e costuma surgir pela eletricidade estática: quando os fios estão ressecados, entram em contato com a umidade e acabam se repelindo. “Se o seu cabelo tem maior propensão a formar frizz, o ideal é que você use produtos para essa finalidade”, recomenda o profissional. Ter um leave-in à mão para garantir a manutenção dos cabelos durante o dia pode ser um ótimo truque.

5. Fios brancos

Por pressão estética, social ou vontade própria, há quem procure mil maneiras de disfarçar os grisalhos quando eles aparecem e, por isso, os fios brancos também merecem lugar nessa lista. “No meu salão, recebo muitas mulheres que querem esconder os brancos. Existem muitas técnicas com mechas e coloração que podemos fazer nesses casos e que não exigem tanta manutenção”. Seja por uma mudança de cor ou com penteados, soluções não faltam para quem não se sente à vontade com os fios grisalhos.

6. Tons amarelados

Preocupação recorrente das loiras, os tons amarelados fecham a nossa lista. Uma solução eficaz é o uso de tonalizantes, que ajudam a uniformizar a cor dos fios, proporcionando um resultado sutil e natural. Outra alternativa é o uso de produtos com pigmentos violeta, que neutralizam os tons amarelos e realçam a beleza dos cabelos loiros. “Esses produtos são excelentes para manter a cor fresca e vibrante”, explica o Keune Master Talent.

Por Raeesah Salomão