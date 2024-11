7 filmes de bruxas para assistir no Halloween

Em 31 de outubro é comemorado o Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas. Essa data é uma tradição europeia que começou em meados de 1845. Anos mais tarde, a celebração se tornou uma festa popular nos Estados Unidos e, até mesmo, apreciada pelos brasileiros.

Durante a Idade Média, as mulheres que tinham domínio de ervas medicinais e que auxiliavam na cura de doenças eram consideradas bruxas. Acreditava-se que elas enganavam as leis divinas usando rituais. Além disso, eram perseguidas e acusadas de feitiçaria e, consequentemente, assassinadas.

Diferentemente do passado, a imagem da bruxa faz parte do imaginário popular até os dias de hoje. Inclusive, está presente em filmes, séries, livros e até em histórias infantis. Então, para curtir o Halloween, selecionamos 7 filmes sobre bruxas para você assistir. Confira!

1. Abracadabra 2 (2022)

‘Abracadabra 2’ dá sequência ao clássico de Halloween dos anos 90 que acompanha as aventuras de três irmãs bruxas (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A sequência do grande clássico de Halloween dos anos 90 ganhou uma continuação após quase 30 anos! Em ‘Abracadabra 2’, as irmãs Sanderson, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy estão de volta. O longa, originalmente chamado de Hocus Pocus 2, mostra as irmãs em busca de vingança após serem ressuscitadas por três adolescentes do ensino médio. O elenco conta ainda com Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, entre outros.

Onde assistir: Disney+.

2. Convenção das Bruxas (2020)

‘Convenção das Bruxas’ conta a história de um garoto que enfrenta uma convenção de bruxas que desejam transformar as crianças em ratos (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Picture e Warner Bros. Entertainment)

Esse filme é uma adaptação de um clássico dos anos 90 de mesmo nome. A trama conta a história de Luke, um garoto de 7 anos que, após perder os pais em um acidente de carro, passa a morar com a avó. Com medo das bruxas, ela decide levar o neto para um hotel de luxo. Durante a hospedagem, ele se depara com uma convenção de bruxas que desejam transformar as crianças em ratos. Porém, o menino não passa ileso e acaba se tornando cobaia para o experimento. Como rato, ele tenta evitar que elas transformem todas as outras crianças. O longa é estrelado por Anne Hathaway e Octavia Spencer e dirigido por Robert Zemeckis.

Onde assistir: Apple TV, Prime Video e Google Play Filmes e TV.

3. O Baile das Bruxas (2017)

‘O Baile das Bruxas’ conta as aventuras de um grupo de crianças que descobre uma antiga lenda sobre um baile de bruxas (Imagem: Reprodução digital | Brain power Studio)

Em uma pequena cidade, o Halloween se transforma em uma noite mágica e aterrorizante quando um grupo de crianças descobre uma antiga lenda sobre um baile secreto de bruxas. Ao se aventurarem na floresta, eles acidentalmente despertam espíritos e criaturas sobrenaturais, levando a uma série de eventos inesperados. Com coragem e amizade, os jovens precisam enfrentar seus maiores medos e desmascarar uma bruxa poderosa que ameaça capturá-los. Em meio a desafios e risadas, eles aprendem sobre a importância da união e da bravura.

Onde assistir: YouTube.

4. Animais Fantásticos e Onde Habitam (2016)

‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ narra a história de um magizoologista que, após perder as criaturas mágicas de sua maleta, tenta capturá-las antes que os trouxas os descubram (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Newt Scamander é um magizoologista que chega a Nova York com sua maleta, um objeto mágico em que ele carrega criaturas mágicas coletadas durante viagens. Porém, com a fuga de alguns desses seres, a comunidade bruxa norte-americana teme o perigo da exposição aos trouxas. Então, o protagonista se vê obrigado a capturar seus animais o quanto antes para evitar causar um mal à comunidade. O roteiro é de J. K. Rowling, mesma criadora da saga ‘Harry Potter’.

Onde assistir: Max, Prime Video e Apple TV.

5. João e Maria: Caçadores de Bruxas (2013)

‘João e Maria: Caçadores de Bruxas’ acompanha dois irmãos que, após serem abandonados pelos pais e conseguirem escapar de uma bruxa malvada, se tornam caçadores de bruxas (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

A trama conta a história de João (Jeremy Renner) e Maria (Gemma Arterton) que, após serem abandonados pelos pais em uma floresta sombria, vão parar na casa de uma bruxa. Após conseguirem escapar da cabana, se tornam caçadores de bruxas. Adultos, eles são contratados por autoridades para desvendar o mistério do desaparecimento de crianças na comunidade em que vivem. Porém, essa missão os coloca diante da Bruxa Negra (Famke Janssen), que está disposta a destruir suas vidas.

Onde assistir: Prime Video.

6. A Feiticeira (2005)

‘A Feiticeira’ conta a história de uma bondosa bruxa que deseja mudar de vida e está decidida a deixar os poderes para viver normalmente (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures e Sony Pictures Releasing)

O filme conta a história de Isabel (Nicole Kidman), uma bondosa bruxa que deseja mudar de vida e está decidida a deixar os poderes para viver normalmente. Jack Wyatt (Will Ferrell), por sua vez, é um ator que busca resgatar a carreira. Ele também está se dedicando a nova versão da série de televisão ‘A Feiticeira’, muito popular nos anos 60, e interpretará o personagem Darin. Por acaso, ele conhece Isabel e a convence de se tornar atriz. A partir disso, ela encontra a oportunidade perfeita para ter a vida normal que tanto deseja.

Onde assistir: Max, Prime Video, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

7. Sabrina, Aprendiz de Feiticeira (1996)

‘Sabrina, Aprendiz de Feiticeira’ acompanha uma adolescente que descobre que é meia-bruxa e tem que lidar com o mundo dos humanos e o sobrenatural (Imagem: Reprodução digital | Showtime)

Sabrina Spellman (Melissa Joan Hart) é uma adolescente comum que descobre que é meia-bruxa, filha de um poderoso feiticeiro. Ao completar 16 anos, ela recebe seus poderes mágicos, mas também se vê presa entre o mundo humano e o sobrenatural. Com a ajuda de suas tias, Hilda (Caroline Rhea) e Zelda (Beth Broderick), e sua adorável gata falante, Salem, Sabrina aprende a lidar com os desafios da vida adolescente enquanto tenta equilibrar sua nova identidade mágica.

Onde assistir: Prime Video e Paramount+.