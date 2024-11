4 cuidados para manter a saúde dos dentes das crianças

Segundo pesquisa de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, 47% das crianças brasileiras de 5 anos apresentam lesões de cárie. Geralmente, essa doença é causada por falta de escovação ou higienização inadequada dos dentes associado ao consumo de açúcar.

A equipe da Associação Israelita Fortunée de Picciotto, que há 10 anos presta serviço odontológico gratuito para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, reforça que as crianças devem escovar os dentes ao menos três vezes ao dia, principalmente após as refeições, para garantir a limpeza e saúde dos dentes e gengivas.

“A escovação correta é fundamental para a prevenção de lesões de cárie e outras doenças bucais. Além disso, o uso do fio dental deve ser incorporado à rotina desde os primeiros dentes, pois ele ajuda a remover a placa bacteriana que a escova não alcança”, explica a Dra. Larissa Neves Rossi, odontopediatra e responsável pelos atendimentos da Associação Israelita Fortunée de Picciotto.

Os pais devem ensinar as crianças a escovarem os dentes da forma correta (Imagem: paulaphoto | Shutterstock)

Cuidados com a saúde bucal das crianças

Abaixo, a Dra. Larissa Neves Rossi lista alguns cuidados importantes para garantir a saúde dos dentes das crianças. Confira!

1. Escovação correta

Ensine a criança a escovar os dentes com uma escova macia, utilizando uma quantidade de creme dental adequada. A escovação deve ser feita em movimentos circulares, cobrindo todas as superfícies dos dentes e também a língua.

2. Uso do fio dental

O uso do fio dental deve ocorrer assim que os dentes começarem a se tocar. Isso geralmente acontece por volta dos dois anos. Os pais e/ou responsáveis devem auxiliar a criança até que ela tenha a habilidade necessária para usar o fio dental sozinha.

3. Visitas regulares ao dentista

As consultas com o dentista devem começar assim que o primeiro dente surgir, permitindo um acompanhamento adequado da saúde bucal. As visitas regulares ajudam na identificação precoce de problemas e na promoção de hábitos saudáveis.

4. Dieta equilibrada

É importante incentivar uma alimentação saudável, rica em frutas, vegetais e grãos integrais, e limitar o consumo de açúcares e alimentos processados. Essas práticas ajudam a manter os dentes saudáveis e a prevenir lesões de cárie.

Por Carla Monteiro