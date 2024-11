10 livros para ressignificar a dor do luto

A morte é uma parte natural do ciclo da vida. O luto, com suas diversas facetas de dor, saudade e incertezas, pode parecer interminável e solitário. Contudo, a literatura pode servir como uma aliada para aqueles que enfrentam essa experiência. Muitas narrativas oferecem reflexões que inspiram e contribuem para a ressignificação das perdas. Ao se conectar com as experiências dos personagens, é possível expressar os próprios sentimentos e encontrar um caminho para a cura.

Neste Dia de Finados, convidamos você a explorar 10 livros, tanto de ficção quanto de não ficção, que abordam a complexidade do luto e da morte, incentivando reflexões sobre a vida, o amor e as lembranças. Os autores dessas obras oferecem diferentes perspectivas sobre o tema, seja por meio de abordagens espirituais, históricas, psicológicas ou filosóficas, e convidam os leitores a transcender a dor da perda, reconhecendo os ensinamentos e legados deixados por aqueles que partiram. Veja abaixo!

1. As estrelas sempre brilham acima das nuvens escuras

Em ‘As estrelas sempre brilham acima das nuvens escuras’, acompanhamos a jornada de redenção de Vicky (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

A partir de diálogos cheios de sentimentos, Pat Müller conta a história de Vicky, uma jovem que acredita ter o futuro perfeitamente planejado. Em um dia chuvoso, ela viaja no tempo e se encontra com uma versão de si que nunca imaginou. A garota é confrontada pelos próprios erros, compreende que a morte faz parte do ciclo da vida e inicia uma jornada de perdão, redenção e autodescoberta.

2. As quatro estações da alma

No livro ‘As quatro estações da alma’, os autores explicam sobre a importância de acolher a dor (Imagem: Reprodução digital | Editora Papirus 7 Mares)

Mario Sergio Cortella e Rossandro Klinjey abordam a importância de reconhecer e acolher a dor para enfrentar momentos difíceis. Este livro lembra que a reflexão sobre as angústias e incertezas é essencial para encontrar esperança, mesmo nos períodos mais sombrios. Na obra, eles refletem que as pessoas ficam diante de encruzilhadas da vida e da morte, cada uma marcada por significados, rituais e processos de luto que refletem as complexidades da existência humana.

3. Memórias póstumas de Brás Cubas

Em ‘Memórias póstumas de Brás Cubas’, Machado de Assis provoca o leitor com seu relato irônico e pessimista (Imagem: Reprodução digital | Editora Via leitura – Grupo Editorial Edipro)

A autobiografia de Brás Cubas começa quando morre o homem e nasce um autor. O filho de uma família da alta sociedade é um narrador-personagem que provoca o leitor relatando uma vida sem realizações e fadada ao vazio existencial. Ele pinta o pessimismo, a ironia e a indiferença da sociedade burguesa carioca de antigamente. Com este livro, em 1881, a busca de Machado de Assis pelo retrato social da época guiaria os autores do fim do Segundo Império e influenciaria toda a literatura nacional.

4. Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos

No livro ‘Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos’, o leitor aprende como renunciar ao excesso de lembrança (Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel)

Uma pessoa, um relacionamento, um trabalho. Perdas são sempre doloridas. Segundo a autora deste livro, Aurê Aguiar, cabe a cada um achar aquilo que pode aprender com a dor da ausência. O leitor será capaz de entender que pode escolher o tamanho do dano que uma perda causa. Fazer de um coração partido, um mosaico. De um erro, uma lição. Ou de uma dor, uma restauração. Não significa retirar tudo da memória, mas renunciar ao excesso da lembrança.

5. Luto de criança: perguntas e atividades para ajudar a lidar com vida e morte

Em ‘Luto de criança: perguntas e atividades para ajudar a lidar com vida e morte’, a autora traz atividades para acolher as crianças (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

A criança que vivência a morte de um parente, de uma pessoa querida ou mesmo de um animal de estimação pode sentir tristeza, raiva, medo e culpa. A maneira de lidar com o processo de luto é determinada tanto pelo seu desenvolvimento cognitivo quanto emocional. Por isso, não se deve utilizar metáforas, como “virou uma estrelinha”, “está no céu” ou “foi viajar”, porque elas podem pensar que o ente querido voltará. Este livro-caixinha® de Cristiane Assumpção vai ajudar a dar amparo e lidar de forma mais clara e compreensível com a situação.

6. Morte: a essência da vida

No livro ‘Morte: a essência da vida’, a autora tira ensinamentos da experiência do luto (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude)

O que é o luto, se não uma oportunidade de enxergar a vida sob uma nova perspectiva? É essa visão que a escritora e defensora dos direitos humanos, Barbara Becker, apresenta no livro ‘Morte: a essência da vida’. Ao presenciar inúmeras perdas desde a juventude e, ao tomar conhecimento do diagnóstico terminal da melhor amiga de infância, Becker buscou o significado do que é ser mortal e qual o sentido de viver sabendo que a morte é o fim. As respostas estão reunidas neste livro.

7. Um mês para viver

Na obra ‘Um mês para viver’, o leitor é convidado a realizar 30 dias de reflexão profunda sobre a vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Kerry e Chris Shook exploram as transformações provocadas pela iminência da morte. Em meio a esse cenário, destacam-se duas reações distintas: resignação diante da tristeza ou uma mudança radical de perspectiva. O livro desafia o leitor a repensar prioridades, a expressar verdadeiros sentimentos, a perdoar e buscar perdão e a valorizar as coisas simples da vida. Propõe uma jornada de 30 dias de reflexão profunda e convida a viver plenamente cada dia.

8. Quatro Letras

Na autobiografia ‘Quatro Letras’, Flávia Camargo busca acalentar leitoras que passam pelo processo do luto prematuro (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

A escritora Flavia Camargo publicou esta autobiografia para acalentar todas as mulheres e famílias que, assim como ela, também enfrentaram um luto prematuro. Na obra, a autora narra desde os momentos iniciais, como o planejamento do bebê e os primeiros meses da gestação do filho Igor, até o falecimento e a necessidade de ressignificar uma partida dolorosa.

9. Um projeto para envelhecer bem

Em ‘Um projeto para envelhecer bem’, a autora destaca a necessidade de encarar a morte como uma oportunidade de dar valor à vida (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

O livro de Salete Boucault aborda as mudanças dos ciclos de vida, como a saída dos filhos de casa, a aposentadoria, as muitas despedidas, o luto pelas pessoas queridas e a melhor forma de encarar estes momentos difíceis. A autora destaca a necessidade de encarar a morte não com medo, mas como uma oportunidade de dar valor à vida, à saúde, aos relacionamentos, e não desperdiçar o tempo que resta a cada um.

10. Super-resiliente

No livro ‘Super-resiliente’, o leitor recebe ensinamentos sobre todos os tipos de dores (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

Escrito em estilo autobiográfico e confessional, o livro de Jacques Giraud Herrera revela as ferramentas para descobrir ensinamentos que uma perda de qualquer tipo esconde – seja econômica, laboral, afetiva ou de um ente querido – e começar a transformá-la em aprendizado para melhorar a si. As chaves oferecidas por Jacques são baseadas em uma experiência pessoal desafiadora que começou com a perda traumática do pai e o forçou repentinamente a deixar o próprio lar.

Por Daniela Garbez