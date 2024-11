7 benefícios da erva marcela para a saúde e como usá-la

A erva marcela (Achyrocline satureioides), também conhecida como macela e marcela-do-campo, é uma planta amplamente utilizada na medicina tradicional, especialmente na América do Sul. Originária de regiões do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, ela é conhecida por suas flores pequenas e amarelas, que exalam um aroma característico e agradável.

Seus benefícios para a saúde abrangem várias áreas do corpo, desde o sistema digestivo até o sistema imunológico, tornando-a uma opção natural para quem procura alternativas para tratar diversas condições. Inclusive, no Brasil, ela está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, confira algumas das vantagens dessa planta e como ela pode melhorar o bem-estar!

1. Alívio de problemas digestivos

A marcela é conhecida por suas propriedades digestivas, sendo uma das plantas mais recomendadas para quem sofre de problemas gastrointestinais. Seu consumo pode ajudar a reduzir desconfortos como má digestão, gases e náuseas, promovendo o bom funcionamento do sistema digestivo.

Além disso, ela possui uma ação antiespasmódica, que alivia cólicas e espasmos no trato gastrointestinal, além de uma ação anti-inflamatória que pode ser benéfica para quem tem gastrite ou úlceras.

Inclusive, no estudo “Antiulcer effects of Achyrocline satureoides (Lam.) DC (Asteraceae) (Marcela), a folk medicine plant, in different experimental models”, publicado no Journal of Ethnopharmacology, o extrato hidroalcoólico da marcela apresentou atividade antiúlcera, isto é, inibiu significativamente a formação de úlceras gástricas.

No entanto, apesar dos seus benefícios, o seu uso não deve substituir o acompanhamento e o tratamento médico.

2. Efeito calmante e combate à insônia

A marcela é popularmente usada para auxiliar no relaxamento e na promoção de uma sensação de bem-estar, o que a torna uma excelente aliada para quem sofre de insônia ou dificuldade para dormir. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada como sedativo leve.

Suas propriedades calmantes são eficazes no combate à ansiedade e ao estresse, favorecendo um estado de relaxamento natural. Consumida na forma de chá antes de dormir, ela ajuda a acalmar a mente e o corpo, favorecendo um sono mais profundo e reparador.

3. Fortalecimento do sistema imunológico

A erva marcela possui uma alta concentração de antioxidantes, compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos dos radicais livres. Esses antioxidantes, como flavonoides e taninos, desempenham um papel fundamental na proteção do sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções.

O estudo “Immunomodulatory properties of Achyrocline satureioides (Lam.) D.C. infusion: A study on human leukocytes”, publicado Journal of Ethnopharmacology, mostrou que a infusão da marcela impacta aspectos importantes da resposta imune adquirida e inata (as duas principais “linhas de defesa” do sistema imunológico).

4. Alívio de dores e inflamações

Segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a infusão da erva tem ação anti-inflamatória. Além disso, ela também age como analgésico, sendo indicada para o alívio de dores de cabeça e musculares.

Ainda, a aplicação de compressas de chá da planta em regiões doloridas, por exemplo, pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação local. Inclusive, ela tem sido usada para aliviar sintomas de artrite e outras condições inflamatórias, promovendo um alívio suave e contínuo.

A marcela pode ajudar no tratamento de problemas respiratórios (Imagem: Marli Anders Esmeriz | Shutterstock)

5. Melhora da saúde respiratória

A marcela é também um excelente remédio natural para problemas respiratórios. Suas propriedades expectorantes ajudam a eliminar o muco acumulado nas vias respiratórias, aliviando sintomas de doenças como bronquite e asma.

Além disso, a planta possui uma ação anti-inflamatória que reduz a inflamação nas vias aéreas, facilitando a respiração. O chá é especialmente recomendado em períodos de gripes e resfriados, pois alivia a tosse e a congestão nasal, permitindo uma respiração mais livre. No entanto, o seu uso não deve substituir o acompanhamento e o tratamento médico.

6. Auxilia na saúde da pele

As propriedades adstringentes e calmantes da marcela tornam essa planta benéfica para a saúde da pele. Aplicada externamente, a infusão de marcela ajuda a controlar a oleosidade da pele e a reduzir a aparência dos poros dilatados, o que pode ser útil para pessoas com pele oleosa ou tendência a acne. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes ajudam a combater irritações e a proteger a pele contra os efeitos do envelhecimento precoce​.

6. Controle dos níveis de colesterol

Outro benefício importante da marcela está na sua capacidade de ajudar no controle do colesterol. Por ser rica em antioxidantes, a planta auxilia na prevenção do acúmulo de colesterol ruim (LDL) nas artérias, auxiliando na redução do risco de doenças cardiovasculares.

Inclusive, o estudo “Cytoprotection by Achyrocline satureioides (Lam) D.C. and some of its main flavonoids against oxidative stress”, publicado no Journal of Ethnopharmacology, confirmou que a infusão da marcela tem atividade antioxidante, ou seja, pode reduzir o estresse oxidativo ao neutralizar radicais livres.

7. Alívio de cólicas menstruais

A ação analgésica e anti-inflamatória da marcela é particularmente útil para mulheres que sofrem de cólicas menstruais. Os compostos ativos da planta ajudam a relaxar os músculos uterinos e a reduzir as contrações que causam dor. Consumir o chá antes ou durante o período menstrual pode ajudar a diminuir a intensidade das cólicas, tornando-o uma alternativa natural.​

Formas de consumo da marcela

A marcela pode ser consumida de várias maneiras, permitindo que seus benefícios sejam incorporados ao dia a dia de forma prática e segura. Veja algumas formas de utilizá-la:

Chá de marcela: a forma mais comum e simples de consumo. Para preparar, basta ferver uma colher de chá das flores secas em 150 ml de água, deixar em infusão por alguns minutos, coar e beber.

a forma mais comum e simples de consumo. Para preparar, basta ferver uma colher de chá das flores secas em 150 ml de água, deixar em infusão por alguns minutos, coar e beber. Compressas: o chá de marcela pode ser utilizado externamente em compressas para aliviar dores e inflamações musculares. Basta aplicar a compressa com o chá morno na área afetada.

o chá de marcela pode ser utilizado externamente em compressas para aliviar dores e inflamações musculares. Basta aplicar a compressa com o chá morno na área afetada. Banho relaxante: adicionar o chá de marcela à água do banho é uma forma de aproveitar suas propriedades calmantes, proporcionando um relaxamento corporal completo.

adicionar o chá de marcela à água do banho é uma forma de aproveitar suas propriedades calmantes, proporcionando um relaxamento corporal completo. Aromaterapia: as flores secas podem ser colocadas em travesseiros ou sachês, liberando um aroma suave que ajuda a promover o relaxamento e a melhorar a qualidade do sono.

Antes de iniciar o consumo da marcela regularmente, recomenda-se consultar um profissional de saúde para garantir que seu uso é seguro, especialmente em casos de gravidez, lactação ou condições de saúde específicas.