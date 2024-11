6 dicas para garantir uma boa nota no vestibular

Com a proximidade da data dos vestibulares mais concorridos do país, os estudantes que querem conquistar uma vaga nas universidades mais almejadas precisam se organizar para estudar de maneira qualificada e para fazer a prova de maneira eficiente.

Neste contexto, Rinaldo Lamare Quaresma, coordenador do pré-vestibular do Fibonacci Sistema de Ensino, apresenta 6 orientações fundamentais para que os candidatos administrem melhor seu tempo, mantenham a calma e se planejem da melhor forma para alcançar uma boa nota nas provas de seleção. Confira!

1.⁠ ⁠Evite distrações

O tempo é um recurso precioso durante qualquer prova. Por isso, é essencial que o candidato o utilize de forma estratégica. Neste sentido, Quaresma dá dicas para evitar distrações: vá ao banheiro antes do início do exame; evite lanches pesados que possam causar desconforto e leve uma garrafa de água grande para evitar as saídas durante o processo.

2.⁠ ⁠ Faça a redação no meio da prova

Qual é o momento ideal de fazer a redação no exame? Essa é uma das dúvidas mais frequentes entre os vestibulandos, e a resposta para ela é simples: o ideal é escrever o texto entre as áreas de conhecimento, como linguagens e humanas.

Comece pela área em que você se sente mais confiante, pois isso vai “aquecer” seu raciocínio antes de enfrentar a criação do texto dissertativo-argumentativo. Após fazer a redação, siga para a outra área do exame. Esse método ajuda a manter o ritmo e evita deixar a redação para quando o cansaço estiver maior.

3.⁠ ⁠Faça uma boa gestão do tempo

O tempo ideal por questão é de aproximadamente três minutos. Essa divisão evita que o candidato perca muito tempo em perguntas específicas e garante que todas possam ser respondidas. Se alguma parecer muito difícil, o melhor, segundo o especialista, é passar para a próxima e voltar a ela mais tarde. Para a redação, o tempo a ser dedicado deve ser maior. Separe uma hora, mas tenha cuidado com o tempo gasto para não comprometer o restante da prova. Lembre-se: planejamento é fundamental.

É importante começar a prova pela disciplina que você domina melhor (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)



4.⁠ ⁠Estratégia

Sempre comece a prova pelas questões que você domina, assim irá garantir pontos e reduzir a pressão, melhorando a sua confiança para encarar as perguntas mais desafiadoras. Começar pelas difíceis pode resultar em perda de tempo e acúmulo de estresse, comprometendo o restante da prova.

“Faça as questões mais simples primeiro e não insista em questões de maior complexidade. Se sobrar tempo, você retorna a elas”, aponta o coordenador. Além disso, uma dica importante: depois de responder, sempre releia o comando da questão para verificar se a sua resposta realmente atende à pergunta, evitando cair em armadilhas.

5.⁠ ⁠Mantenha a calma durante a prova

A ansiedade e o nervosismo são comuns, especialmente em questões mais complicadas. Para lidar com esses sentimentos, lembre-se de toda a sua preparação: as horas de estudo, os exercícios resolvidos, sua perseverança e comprometimento ao longo do ano, a lembrança de todo esse esforço vai te fortalecer para realizar uma boa prova.

Além disso, é importante ter em mente que é normal não saber resolver todas as questões, e isso não deve te desmotivar. Pratique técnicas de respiração, isso também pode ser uma ação eficaz para manter o foco e reduzir a ansiedade;

6.⁠ ⁠Cuidados na véspera da prova

Na véspera do exame, o mais importante é descansar, segundo o especialista. Revisar conteúdos pode gerar mais estresse e atrapalhar sua performance. “O ideal é relaxar, assistir a um filme ou ter uma conversa descontraída com amigos e familiares. Organize todo o material necessário, como documentos, canetas, garrafa de água e lanche, na noite anterior, isso evitará imprevistos e garantirá uma noite de sono tranquila”, destaca.

O sucesso no vestibular não depende apenas do conhecimento, mas também de uma boa estratégia e controle emocional. “Seguindo essas dicas, os estudantes estarão mais preparados para enfrentar o exame com confiança. Com planejamento e foco, é possível conquistar uma excelente nota e garantir uma vaga na universidade desejada”, conclui Quaresma.

Por Gabriela Monteiro