Veja cuidados com a alimentação para evitar a flacidez da pele

A flacidez da pele é a perda de firmeza e elasticidade, o que resulta em uma aparência mais frouxa e caída. Esse processo ocorre naturalmente com o envelhecimento, pois o corpo diminui a produção de colágeno e elastina, proteínas que são fundamentais para manter a pele firme e resistente. Outros fatores como exposição solar, tabagismo, variações de peso e a falta de cuidados com a pele também contribuem.

A alimentação desempenha um papel importante, já que nutrientes como proteínas, antioxidantes, vitaminas e minerais ajudam a proteger a pele dos danos celulares e a estimular a produção de colágeno. De acordo com a nutricionista Patrícia Davidson, ter um cardápio rico em proteína e inserir alguns outros alimentos e suplementos na rotina também pode evitar a pele flácida.

“Primeiro de tudo devemos focar no consumo de proteína adequado ao peso para atuar na construção muscular, consequentemente diminuindo a flacidez”, explica

Alimentos contra a flacidez da pele

Abaixo, a nutricionista também lista outros alimentos que ajudam a prevenir a flacidez da pele:

Fracionar ao longo de todas as refeições do dia: ovos, carnes, peixes; se for vegetariano, as leguminosas: feijão, grão-de-bico, lentilha.

Frutas ricas em vitamina C, como a laranja, acerola e limão, auxiliam na síntese do colágeno, influenciando na firmeza da pele; além de trabalhar em conjunto com a proteína, reconstruindo tecidos musculares e, claro, reduzindo a dor pós-atividade física.

Alguns suplementos alimentares também ajudam a manter a elasticidade da pele (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Suplementos para manter a pele firme

A nutricionista também lista suplementos importantes que podem ajudar a combater a flacidez da pele:

Colágeno verisol

Colágeno protein

Creatina

Vitamina A

Lembre-se de consultar um médico antes de inseri-los na sua rotina.

Alimentos para evitar

De acordo com Patrícia Davidson, a flacidez é piorada especialmente com açúcar adicionado, como em doces, ou com alimentos com muito carboidrato em uma única refeição. “Os picos de glicose podem proporcionar na gente uma transformação no nosso colágeno, que se enfraquece. O consumo constante e alto de açúcar aumenta de forma importante a produção de insulina, prejudicando, assim, a produção de tecido muscular, e auxilia a produção de gordura”, afirma.

Além disso, para prevenir a flacidez, também é preciso evitar frituras. “Atenção aos alimentos que passam pelo processo de fritura (principalmente via imersão), pois aumentam o colesterol ruim, influenciando assim o processo inflamatório do corpo, o que prejudica a produção do músculo, gerando ‘sobra’ na pele, a flacidez”, pontua Patrícia Davidson.

Também é essencial moderar o consumo de sal. “O consumo de sal em excesso promove o acúmulo de líquido em meio extracelular, promovendo a perda de massa (pois o músculo é dependente de água) e a sensação de inchaço”, finaliza.

Por Thiago Martins