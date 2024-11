O louro é uma erva aromática originária do Mediterrâneo, amplamente usada na culinária para adicionar sabor e profundidade aos pratos. Suas folhas, quando secas, liberam um aroma característico e um sabor suave e levemente amargo, o que o torna um ingrediente muito apreciado em caldos, sopas, ensopados, carnes e marinadas.

Além de seu valor culinário, o louro é valorizado por seus potenciais benefícios à saúde. Rico em compostos antioxidantes, vitaminas e minerais, é conhecido por suas propriedades digestivas, ajudando na redução de gases e no alívio de desconfortos estomacais. Também contém substâncias com ação anti-inflamatória e pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico, sendo uma opção popular em remédios naturais e chás medicinais.

Abaixo, confira 5 receitas de chá de louro e seus benefícios para a saúde!

Chá de louro

O chá de louro ajuda a melhorar a digestão, alivia gases e desconfortos estomacais, além de ter ação anti-inflamatória. O louro também é rico em antioxidantes, que ajudam a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres.

Ingredientes

5 folhas frescas de louro

500 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de louro, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe o chá descansar por 10 minutos para que as folhas liberem suas propriedades na água. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de louro com laranja

A casca de laranja contém antioxidantes e é rica em vitamina C, fortalecendo a imunidade e combatendo o envelhecimento celular. Com o louro, o chá fica mais aromático e ganha propriedades para ajudar na digestão.

Ingredientes

4 folhas de louro frescas

Casa de 1 laranja

Suco de 1 laranja

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e deixe ferver por 5 minutos para extrair bem os aromas e propriedades do louro. Adicione a casca de laranja à panela e deixe ferver por mais 2 minutos. Desligue o fogo, coe, acrescente o suco da laranja, adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de louro com alecrim e limão

O alecrim é antioxidante, anti-inflamatório e ajuda na circulação sanguínea. Com o limão, rico em vitamina C, e o louro, esse chá é energizante, fortalece o sistema imunológico e ajuda a eliminar toxinas.

Ingredientes

3 folhas de louro

1 ramo pequeno de alecrim fresco

fresco Suco de 1/2 limão

Casca de 1/2 limão

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e o alecrim e deixe ferver por 5 minutos. Adicione a casca do limão à panela e deixe ferver por mais 2 minutos. Desligue o fogo, coe, acrescente o suco de limão, adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de louro com cravo-da-índia e canela (Imagem: Nick Alias | Shutterstock)

Chá de louro com cravo-da-índia e canela

O cravo-da-índia tem propriedades analgésicas e antimicrobianas, enquanto a canela melhora o controle do açúcar no sangue. Essa combinação, com o louro, é ótima para melhorar a digestão, reduzir inflamações e promover o bem-estar do organismo.

Ingredientes

5 folhas de louro

4 cravos-da-índia

1 canela em pau

em pau 500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione as folhas de louro, os cravos-da-índia e a canela. Deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos, para que os ingredientes liberem seus aromas e propriedades. Desligue o fogo e deixe descansar por alguns minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de louro e capim-limão

O chá de louro com capim-limão combina propriedades anti-inflamatórias, digestivas e calmantes. O louro auxilia na digestão e fortalece o sistema imunológico, enquanto o capim-limão alivia o estresse e a ansiedade, além de melhorar a digestão. Juntos, oferecem uma bebida relaxante e benéfica para o bem-estar geral.

Ingredientes

5 folhas de louro frescas

1 punhado de capim-limão fresco

fresco 500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e o capim-limão e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por mais 2 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.