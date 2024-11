6 possíveis temas da redação do Enem 2024

Faz parte da estrutura das provas do Enem e vestibulares abordar questões e contextos que envolvem os principais acontecimentos mundiais e nacionais. Pensando nisso, o Aprova Total, plataforma de educação online desenvolvida pelo professor Jubilut, fez um levantamento das principais notícias nacionais e internacionais e analisou como os assuntos podem ser relevantes para estudantes que farão o Enem.

Para o professor de Geografia Victor Daltoe, responsável pela análise, estudar sobre as atualidades é essencial para calibrar os conhecimentos adquiridos na aprendizagem com a realidade contemporânea, que é cheia de transformações e desafios.

A seguir, confira 6 principais temas em destaque que podem aparecer na redação do Enem 2024:

1. Crise climática e desastres ambientais no Brasil

O ano de 2024 foi marcado por eventos climáticos extremos no Brasil. As enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul trouxeram à tona o debate sobre a preparação e resposta a desastres ambientais. Com uma intensidade sem precedentes, essas chuvas forçaram milhares de pessoas a deixarem suas casas, evidenciando a vulnerabilidade das cidades brasileiras frente à crise climática.

A degradação ambiental nas terras indígenas da Amazônia, em especial o garimpo ilegal em áreas como as dos Yanomami, Munduruku e Kayapó, também continua a ser uma questão urgente, afetando diretamente as comunidades tradicionais e o meio ambiente.

2. Conflitos geopolíticos e deslocamento de refugiados

No plano internacional, o conflito entre Israel e o Hamas segue em evidência. Com mais de um ano de combates, o impacto humanitário e as denúncias de crimes de guerra chamam a atenção do mundo. Esse conflito não apenas acirra as tensões no Oriente Médio, mas também provoca uma crise humanitária, com milhares de civis deslocados.

O cenário se assemelha ao que ocorre em regiões da África, como o Congo e o Sudão, onde milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido a conflitos armados e instabilidade política.

3. Economia global e inflação

O aumento da inflação em várias partes do mundo, impulsionado por fatores como a guerra na Ucrânia e a crise energética global, tem levado muitos países a enfrentarem desafios econômicos profundos. A inflação afeta não apenas o poder de compra da população, mas também a formulação de políticas públicas.

No Brasil, a recuperação econômica e o papel do país em fóruns internacionais, como o G20, também são tópicos que podem ser exigidos nas provas, especialmente em questões ligadas à economia global e à sustentabilidade.

O debate sobre a política de drogas e direitos humanos pode ser tema da redação (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Política de drogas e direitos humanos no Brasil

No cenário nacional, um dos debates mais importantes é a política de drogas. Propostas de Emendas Constitucionais (PECs) têm trazido à tona discussões sobre a descriminalização e regulamentação do uso de entorpecentes no Brasil. Esse tema envolve tanto questões de saúde pública quanto de direitos humanos, sendo fundamental para entender o atual panorama legislativo e as tensões entre os poderes no país.

5. Eleições globais e os desafios das democracias

O ano de 2024 também se destaca pelas inúmeras eleições ao redor do mundo. Democracias e regimes autoritários estão em jogo. Países como Índia e África do Sul enfrentam desafios eleitorais em meio a crises políticas internas, enquanto na Rússia e na Venezuela, eleições são usadas como ferramentas de manutenção de poder. Limitando a oposição e reforçando regimes autoritários. Essas eleições refletem o estado da democracia no mundo e levantam questões sobre liberdade, direitos civis e políticos.

6. Saúde pública e desafios globais

A pandemia de COVID-19 pode ter diminuído em intensidade, mas as lições deixadas continuam a moldar políticas de saúde pública. Neste ano, o Brasil também enfrentou uma epidemia de dengue, que evidenciou a importância da vigilância sanitária e da prevenção de doenças.

Além disso, novos desafios, como o aumento das doenças respiratórias e os impactos das mudanças climáticas na saúde da população, permanecem no centro dos debates globais. A preparação para futuras crises sanitárias é um tema relevante para as provas, especialmente em questões de ciências humanas e redação.

Por Ana Coelho