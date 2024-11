5 lançamentos do Max para novembro de 2024

Em novembro, a plataforma de streaming Max traz uma seleção de lançamentos imperdíveis para os fãs de séries, filmes e documentários. Entre os destaques, estão os curtas-metragens de ‘Narrativas Negras Não Contadas’, desenvolvidos a partir de um incentivo da Warner Bros. Discovery para a aceleração de novos talentos. Outra novidade aguardada é a nova temporada da série ‘A Vida Sexual das Universitárias’, estrelada por Renée Rapp, de ‘Meninas Malvadas’ (2024).

A plataforma de streaming também estreia ‘Luva de Pedreiro: O Rei da Jogada’, que conta a história do famoso influencer digital, youtuber e futebolista brasileiro Iran Ferreira. Por fim, ‘Duna: A Profecia’, uma série do universo Duna que explora a origem de tudo também está entre as novidades de novembro. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções que estreiam na plataforma de streaming neste mês.

1. Narrativas Negras Não Contadas (05/11)

‘Narrativas Negras Não Contadas’ é um conjunto de curtas-metragens que abordam diferentes temáticas (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Discovery e Boutique Filmes)

Desenvolvido pela Warner Bros. Discovery, ‘Narrativas Negras Não Contadas’ é divido em três curtas documentais: ‘Primavera Só Floreia em Solo Fértil’, ‘Favela Turística’ e ‘Brega Funk, Ritmo e Sobrevivência’. As produções fazem parte do programa de aceleração de talentos – que recebe o mesmo nome do conjunto da obra – projeto promovido pela WBD, e abordam diferentes temáticas.

‘Favela Turística’, de Robson Dias, oferece uma visão sobre as implicações do turismo na comunidade da Rocinha. Já ‘Primavera Só Floreia em Solo Fértil’, de Laís Ribeiro, retrata a história do time de futebol de várzea Sociedade Esportiva Vila Primavera, da zona leste de São Paulo, prestes a completar 70 anos. Por fim, ‘Brega Funk, Ritmo de Sobrevivência’, de Will Souza, expõe os desafios enfrentados por um grupo de dançarinos periféricos de Recife que atuam profissionalmente no brega funk.

2. Luva de Pedreiro: O Rei da Jogada (07/11)

‘Luva de Pedreiro: O Rei da Jogada’ conta a história do jovem baiano que ficou conhecido pelo bordão “Receba” (Imagem: Reprodução digital | Max)

Dividida em três episódios, a série documental acompanha Iran Ferreira, mais conhecido como “Luva de Pedreiro,” desde sua origem humilde até o estrelato, contando a história de superação e vulnerabilidade do jovem. Com imagens exclusivas e depoimentos de diversas personalidades, a obra traça um panorama completo da jornada do baiano, permitindo que o público conheça suas experiências de forma mais íntima e humanizada.

3. Twisters (08/11)

‘Twisters’ acompanha as aventuras de um grupo de caçadores de tempestades (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures, Amblin Entertainment e The Kennedy/Marshall Company)

Sequência não direta do clássico filme ‘Desastre’, de 1996, ‘Twisters’ acompanha a história dos caçadores de tempestades Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones) e Javi (Anthony Ramos). Na trama, Kate é atraída por Javi até as planícies para testar um novo sistema de rastreamento meteorológico. Durante a missão, eles conhecem Tyler Owens (Glen Powell), um influenciador digital que compartilha suas aventuras de caça a tempestades. Tudo vai bem até que as tempestades se intensificam, desencadeando eventos aterrorizantes. Agora, Kate e Tyler, antes rivais, precisarão unir forças para enfrentar uma situação que coloca suas vidas em perigo.

4. Duna: A Profecia (17/11)

‘Duna: A Profecia’ narra a origem dos acontecimentos do filme ‘Duna’ (Imagem: Reprodução digital | Max e Legendary Television)

Ambientada há 10 mil anos antes dos eventos vistos no filme ‘Duna’, a série é baseada no livro ‘Sisterhood of Dune’, de Brian Herbert e Kevin J. Anderson. A trama explora a origem da ordem religiosa que tem como missão ascender ao trono e garantir sobrevivência eterna. Além disso, acompanha as irmãs Valya (Emily Watson) e Tula Harkonnen (Olivia Williams) enquanto elas enfrentam forças que ameaçam o futuro da civilização. A série conta com 6 episódios e promete uma narrativa repleta de intrigas e aventuras.

5. A Vida Sexual das Universitárias – 3° temporada (21/11)

‘A Vida Sexual das Universitárias’ aborda a sexualidade sem tabus de um grupo de jovens adultas (Imagem: Reprodução digital | Max)

Criada por Mindy Kaling e Justin Noble, ‘A Vida Sexual das Universitárias’ é uma comédia dramática original do Max, estrelada por Renée Rapp. A trama aborda a sexualidade sem tabus de um grupo de jovens adultas muito diferentes entre si, enquanto enfrentam as pressões da vida acadêmica. Com duas temporadas já lançadas, a série agora se prepara para uma terceira, que promete explorar ainda mais as complexidades da vida universitária, especialmente no que diz respeito a paixões e relacionamentos confusos. Os episódios serão lançados semanalmente na plataforma de streaming.