O espinafre é um dos vegetais mais nutritivos e versáteis da culinária, sendo ideal para adicionar vitaminas e minerais às refeições do dia a dia. Ele ajuda a evitar anemia e auxilia no controle da pressão arterial e da prisão de ventre. Além disso, também é uma excelente fonte de antioxidantes, favorecendo a saúde da pele e combatendo inflamações. Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com espinafre para o almoço!

Rocambole de espinafre

Ingredientes

Rocambole

Folhas de 1 maço de espinafre

1 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de leite

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

4 gemas de ovo

4 claras de ovo

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Recheio

200 g de ricota picada

1 colher de sopa de creme de leite

1 tomate sem sementes e picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Rocambole

No liquidificador, bata as folhas de espinafre e o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente a farinha de trigo e refogue por 2 minutos. Aos poucos, coloque o leite batido e cozinhe até obter um creme espesso, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o queijo ralado e as gemas e misture até ficar homogêneo. Coloque as claras e os temperos e misture delicadamente. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com manteiga, formando uma camada fina, e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio, exceto os tomates, e misture. Reserve. Desenforme a massa com cuidado e disponha em uma superfície lisa. Espalhe o recheio sobre ela e disponha os tomates em uma das pontas. Enrole e transfira para uma travessa. Sirva em seguida.

Lasanha com molho de espinafre e queijo

Ingredientes

Folhas de 1 maço de espinafre

1/2 cebola descascada e picada

750 ml de leite

3 colheres de sopa de amido de milho

400 g de queijo muçarela fatiado

250 g de creme de leite

500 g de massa para lasanha pré-cozida

Sal e óleo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o espinafre e refogue por 4 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Acrescente o leite, o amido de milho e o sal e bata até obter uma consistência homogênea.

Após, disponha o molho em uma panela e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, coloque o creme de leite e misture. Em um refratário, coloque uma concha do molho e cubra com a massa. Faça uma camada com o queijo muçarela e repita o processo até preencher a forma, finalizando com o molho de espinafre. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.

Tomate recheado com creme de espinafre

Ingredientes

4 tomates

Folhas de 1 maço de espinafre picadas

1 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de cream cheese

1/2 xícara de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte a tampa dos tomates e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o espinafre, os temperos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o leite e o cream cheese e misture. Espere amornar e recheie os tomates com a mistura. Polvilhe com o queijo parmesão, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.

Risoto de espinafre (Imagem: OlgaOzik | Shutterstock)

Risoto de espinafre

Ingredientes

300 g de arroz arbóreo

1 cebola descascada e picada

1 l de caldo de legumes

Folhas de 1/2 maço de espinafre

60 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione as folhas de espinafre e escalde. Retire da panela e coloque em um recipiente com água gelada. Após, descarte a água e disponha as folhas em um liquidificador. Junte o caldo de legumes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer.

Enquanto isso, em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Coloque o arroz e refogue até começar a brilhar. Aos poucos, junte o caldo quente de espinafre, uma concha por vez, e cozinhe, mexendo sempre, até o arroz ficar macio. Desligue o fogo, finalize com o queijo parmesão e a manteiga e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Dica: sirva com tomate-cereja e salmão grelhado.

Macarrão com couve-flor e espinafre

Ingredientes

1 colher de sopa de manteiga

500 g de macarrão parafuso

parafuso 1 couve-flor picada

3 dentes de alho descascados e amassados

400 ml de creme de leite

3 colheres de sopa de alcaparra

Folhas de 1 maço de espinafre picadas

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione uma colher de sopa de sal e a massa. Cozinhe até ficarem al dente. Desligue o fogo, reserve um pouco da água do cozimento e escorra o restante. Em uma frigideira, coloque a manteiga e o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a couve-flor e refogue por 5 minutos. Acrescente o alho, o creme de leite e os temperos e misture. Coloque uma concha de água do cozimento do macarrão e cozinhe até engrossar. Disponha o macarrão sobre a panela e mexa para incorporar. Por último, coloque as alcaparras, o espinafre e o suco de limão. Misture e finalize com o queijo ralado. Sirva em seguida.