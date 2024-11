6 atrações imperdíveis do Disney’s Animal Kingdom

Maior parque temático do Walt Disney World, o Disney’s Animal Kingdom, inaugurado na data simbólica de 22 de abril (Dia da Terra) de 1998, é uma grande homenagem ao mundo animal e à natureza. Em meio a uma vegetação exuberante, com agradáveis sombras, as áreas desse parque temático têm ambientações muito bem construídas, o que dá a sensação de realmente transitar entre lugares diferentes do planeta.

As áreas Asia e Africa foram inspiradas nos elementos naturais e culturais desses dois continentes, em espaços muito imersivos e detalhados. É possível dizer o mesmo de Pandora – The World of Avatar, onde o planeta da saga cinematográfica “Avatar” se torna real, com vegetação, cores, criaturas e sons característicos. Há ainda a Dinoland U.S.A., inspirada nos dinossauros, e o Oasis, que fica na entrada do parque.

Cercada por um rio e no centro de tudo está a Discovery Island, onde fica a Árvore da Vida, que é o símbolo do parque, com 44 metros de altura e mais de 300 animais esculpidos em seus troncos e raízes. Também é possível encontrar animais de verdade por todo o Disney’s Animal Kingdom, em habitats bem estruturados, como nos Discovery Island Trails, na Gorilla Falls Exploration Trail e na Maharajah Jungle Trek.

Abaixo, confira algumas atrações imperdíveis do Disney’s Animal Kingdom!

1. Avatar Flight of Passage (Pandora – The World of Avatar)

Simulador que combina recursos tecnológicos, como uma grande tela com imagens em 3D e um veículo especial, para criar uma sensação realista de voar por Pandora sobre um banshee, criatura alada do filme “Avatar”.

Montanha-russa veloz permite explorar a cordilheira do Himalaia (Imagem: Jw5 Photography | Shutterstock)

2. Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain (Asia)

Explore a cordilheira do Himalaia em uma montanha-russa veloz e cheia de surpresas para encontrar o mítico Iéti.

3. Festival of the Lion King (Africa)

Espetáculo ao vivo repleto de acrobacias, números musicais e personagens do filme “O Rei Leão”.

4. Kali River Rapids (Asia)

Navegue pelas corredeiras de um rio em meio a uma exuberante selva asiática nesta atração perfeita para quem quer se molhar.

No Kilimanjaro Safaris, visitantes têm a chance de ver leões em um habitat que celebra a natureza africana e a diversidade da vida selvagem (Imagem: dorengo5 | Shutterstock)

5. Kilimanjaro Safaris (Africa)

Um safári guiado para admirar mais de 30 espécies de animais da savana africana, como girafas, elefantes e leões, que circulam livremente em uma grande reserva com planícies abertas, florestas e lagos.

6. Na’vi River Journey (Pandora – The World of Avatar)

Um calmo passeio de barco pela floresta tropical bioluminescente de Pandora, planeta da saga “Avatar”.

O que está por vir

Em 2027, será inaugurada uma nova área no Disney’s Animal Kingdom: a Tropical Americas, onde os visitantes poderão explorar a cidade de Pueblo Esperanza. Essa área terá três novas atrações: uma aventura de Indiana Jones em um templo maia, a primeira atração de “Encanto” com a Casita Madrigal e um carrossel com esculturas em madeira de animais da Disney.

Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem