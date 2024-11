5 receitas proteicas para fazer no liquidificador

A proteína é fundamental para a manutenção e o desenvolvimento dos músculos, o que é especialmente útil para quem pratica atividades físicas, pois ajuda na recuperação muscular e na construção de massa magra. Além disso, promove saciedade, auxiliando no controle do apetite e facilitando a manutenção do peso saudável. Com o liquidificador, é possível preparar de maneira rápida e fácil diversas receitas proteicas para inserir no dia a dia. Veja a seguir!

Pasta de feijão-de-corda

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-de-corda cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 dente de alho

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o feijão-de-corda, o alho, o suco de limão e o azeite de oliva. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Creme de lentilha e cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida

cozida 1 cenoura descascada e picada

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Reserve. No liquidificador, coloque a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes. Bata até ficar homogêneo. Acrescente o refogado de cebola e alho e bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Ajuste a quantidade de caldo se preferir o creme mais ou menos espesso. Transfira o creme para a panela e aqueça em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando estiver quente, desligue o fogo e sirva com a salsinha.

Bolinho de atum e aveia

Ingredientes

170 g de atum sólido ao natural

2 ovos

3 colheres de sopa de aveia em flocos

1/4 de cebola picada

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Distribua a massa em forminhas para cupcake untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15-20 minutos. Sirva em seguida.

Pudim de chia com whey protein (Imagem: p_saranya | Shutterstock)

Pudim de chia com whey protein

Ingredientes

1 xícara de leite chá de leite de amêndoas

1 scoop de whey protein sabor baunilha

3 colheres de sopa de sementes de chia

Mel a gosto

Morango para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o whey protein e o mel. Bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para as tigelas individuais. Adicione as sementes de chia e mexa bem para distribuí-las uniformemente. Deixe na geladeira de 3 a 4 horas. Mexa uma ou duas vezes nas primeiras horas para garantir que a chia se distribua bem e não se acumule no fundo. Após o tempo de geladeira, decore com morango e sirva em seguida.

Smoothie verde

Ingredientes

1 banana congelada cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de espinafre fresco

fresco 1 colher de sopa de proteína de ervilha

200 ml de leite de amêndoas

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.