O alecrim é uma erva aromática conhecida por seu sabor marcante e propriedades digestivas, sendo amplamente utilizada para realçar o sabor de diversos pratos. Ele adiciona um toque fresco e levemente amadeirado às refeições. Em um almoço, pode ser utilizado em diferentes preparações para transformar alimentos simples em algo especial.

Abaixo, veja 4 receitas surpreendentes com alecrim para o almoço!

Salmão assado com alecrim

Ingredientes

4 filés de salmão

4 ramos de alecrim fresco

1/2 cebola-roxa fatiada

Suco de 2 limões

4 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Rodelas de 1 laranja

8 tomates-cereja

1 cabeça de alho cortada ao meio

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco dos limões, o azeite de oliva, o alho picado, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão na marinada e adicione os ramos de alecrim. Deixe descansar por 15-20 minutos para pegar o sabor. Em uma assadeira untada com azeite, coloque o salmão com a marinada, as rodelas de laranja, os tomates-cereja, a cebola-roxa e a cabeça de alho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Salada de queijo de cabra com alecrim

Ingredientes

1 mix de folhas verdes (rúcula, espinafre e alface)

100 g de queijo de cabra cortado em pedaços

1 ramo de alecrim fresco

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de nozes torradas

torradas Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e vinagre balsâmico a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, polvilhe o alecrim sobre os pedaços de queijo de cabra. Aqueça levemente em fogo baixo o queijo em uma frigideira com um fio de azeite para que o alecrim solte ainda mais seu aroma. Em uma tigela ou prato, coloque as folhas verdes. Distribua os pedaços de queijo de cabra temperados com alecrim. Salpique as nozes sobre a salada. Regue com um fio de mel, azeite de oliva e vinagre balsâmico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Batata rústica com alecrim (Imagem: Fitri Tafae | Shutterstock)

Batata rústica com alecrim

Ingredientes

6 batatas bolinhas cortadas ao meio

bolinhas cortadas ao meio 2 colheres de sopa de azeite

3 ramos de alecrim fresco

3 dentes de alho com casca e levemente amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as batatas com azeite, sal, pimenta-do-reino, alecrim e os dentes de alho. Mexa bem para que as batatas fiquem cobertas pelo tempero. Espalhe as batatas em uma assadeira, formando uma única camada para assarem por igual. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30-40 minutos, mexendo na metade do tempo, até que as batatas fiquem douradas e crocantes por fora e macias por dentro. Retire do forno e sirva imediatamente.

Frango assado com limão e alecrim

Ingredientes

1 kg de coxas e sobrecoxas de frango

Suco de 2 limões

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho picados

3 ramos de alecrim fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o frango na marinada, adicione os ramos de alecrim e misture bem para cobrir todos os pedaços. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Coloque o frango em uma assadeira, despeje o restante da marinada por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40-50 minutos, ou até que o frango esteja dourado e cozido, regando ocasionalmente com o caldo da assadeira para manter a carne suculenta. Sirva em seguida.