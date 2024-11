7 dicas para aplicar o Feng Shui conforme o espaço disponível

O Feng Shui é uma antiga prática chinesa que busca harmonizar as energias de um ambiente para promover bem-estar, prosperidade e equilíbrio para quem vive ou trabalha nele. Ele se baseia na ideia de que a forma como organizamos nossos espaços influencia diretamente em nossas vidas.

Aplicado na decoração, o Feng Shui orienta na escolha de cores, posicionamento de móveis, objetos e elementos naturais, para melhorar o fluxo de energia vital (chamada de chi). Esse método ajuda a atrair boas energias e a reduzir bloqueios energéticos, promovendo um ambiente mais harmonioso, que incentiva a saúde emocional e física, além de potencializar aspectos como a sorte e a prosperidade.

No entanto, as plantas dos imóveis nem sempre permitem seguir essas recomendações à risca, o que gera escolhas difíceis na hora de projetar ou decorar. Por isso, Belisa Mitsuse (Bel) e Estefânia Gamez (Tef), sócias do BTliê Arquitetura e criadoras do curso Projetando com Feng Shui, explicam como essa técnica milenar oferece soluções práticas para harmonizar o espaço e evitar bloqueios. Confira!

1. Cama de costas para a porta ou embaixo da janela

Posicionar a cama corretamente é essencial para garantir segurança e descanso. No entanto, em muitos quartos as opções são limitadas. Não é raro o morador ter que escolher entre colocar a cama apoiada na mesma parede da porta de entrada (ficando de costas para ela) ou embaixo da janela.

“Neste caso, nenhuma das duas posições é ideal, mas entre deixar a cabeceira de costas para a porta ou para a janela, eu optaria pela porta”, sugere Bel. Segundo ela, nessa situação, é possível apostar em alguns artifícios. “De costas para a porta, conseguimos suavizar o impacto usando recursos decorativos, como um biombo ou uma cabeceira alta que ofereça mais proteção. Já de costas para a janela, o casal pode enfrentar instabilidades no relacionamento”.

2. Corredor que termina com uma parede

Quando o corredor termina em uma parede, a energia pode se acumular ali, criando uma sensação de estagnação que reflete na vida dos moradores. “Se essa parede estiver alinhada com a porta de entrada, a situação é ainda mais delicada, pois a energia que entra pelo corredor não consegue se distribuir corretamente pela casa”, alerta Bel.

Para solucionar o problema, as arquitetas indicam posicionar um espelho grande e liso no final do corredor. “O espelho cria a sensação de profundidade e expande a visão, facilitando a circulação de energia e eliminando bloqueios”, explica Tef.

3. Porta do banheiro no final do corredor

Portas de banheiro no final do corredor também exigem atenção. No Feng Shui, esse tipo de posicionamento pode favorecer a dispersão de energia. Uma solução prática é manter a porta fechada quando o ambiente não estiver em uso e utilizar cores neutras ou elementos decorativos que harmonizem com o espaço.

Se a mesa de trabalho fica de frente para a parede, é importante inserir objetos inspiradores na decoração (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Mesa de trabalho de frente para a parede ou para a janela

No home office, a posição da mesa também faz diferença. Segundo Tef, colocar a mesa de trabalho de frente para a parede ou para a janela também não é indicado. “De frente para a parede, pode haver um bloqueio criativo. Já de frente para a janela, a pessoa pode se distrair facilmente com a vista.”

Caso essas sejam as únicas possibilidades, a recomendação é colocar a mesa de frente para a parede e equilibrar o ambiente com objetos inspiradores, como quadros com perspectivas. Assim, é possível criar um espaço funcional e esteticamente agradável, estimulando a concentração e a produtividade.

5. Portas que abrem para fora

As portas da casa que abrem para fora também podem impactar a energia. “Quando uma porta se abre para fora, dificulta a entrada de energia no ambiente, impactando negativamente a harmonia e o fluxo energético”, explica Bel. Embora em alguns projetos comerciais e em casos de segurança essa abertura seja necessária, é importante entender que isso pode afetar aspectos como finanças, saúde e relacionamentos.

“Ao conversar com o cliente, explicamos as consequências dessa escolha e, juntos, encontramos uma solução consciente que atenda às necessidades do projeto sem prejudicar a energia do espaço”, complementa Tef.

6. Fogão visto da entrada ou fora da posição de comando

No Feng Shui, o fogão é um dos pontos energéticos mais importantes da casa, pois simboliza a prosperidade e a nutrição. Idealmente, ele não deve ser visível logo na entrada da residência. “Quando o fogão é visto diretamente ao abrir a porta, a energia de prosperidade pode se dispersar antes de alcançar o restante da casa”, explica Bel.

Além disso, a posição de comando – ou seja, a posição em que a pessoa que cozinha consegue enxergar a entrada da cozinha – é essencial para manter uma sensação de controle e segurança. “Se a pessoa fica de costas para a porta enquanto cozinha, pode se sentir vulnerável e desconfortável, o que interfere na energia do ambiente e até na experiência de preparar refeições”, complementa Tef.

Se o reposicionamento não for possível, uma solução é usar espelhos decorativos que ampliem a visão, permitindo que quem está cozinhando enxergue o movimento no espaço.

7. Sofá de costas para a porta de entrada

Assim como a cama no quarto, a posição do sofá na sala influencia diretamente na sensação de segurança e acolhimento. “Um sofá de costas para a entrada pode gerar desconforto, pois os moradores se sentirão expostos e desprotegidos”, explica Bel.

A posição ideal é aquela em que o sofá está voltado para a porta ou, pelo menos, posicionado de forma que quem estiver sentado possa ver quem entra no ambiente. “Se não for possível mudar a posição do sofá, é possível corrigir isso com decoração – por exemplo, utilizando um espelho que permita visualizar a porta de entrada”, sugere Tef. Isso ajuda a melhorar o fluxo energético, tornando o espaço mais acolhedor e harmônico.

Por Paula de Paula