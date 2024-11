5 técnicas para aproveitar espaços em apartamentos pequenos

A percepção sobre viver em um apartamento pequeno mudou significativamente, deixando para trás o estigma de que esses imóveis não são confortáveis. Hoje, a valorização do minimalismo e do design inteligente resulta em espaços projetados para otimizar cada metro quadrado, oferecendo soluções criativas de armazenamento e layouts multifuncionais.

Segundo a arquiteta Júlia Guadix, à frente de seu escritório Studio Guadix, os caminhos que a levam a concretizar um projeto de arquitetura de interiores eficiente estão no planejamento estratégico que inclui a utilização de móveis polivalentes e boas ideias no aproveitamento inteligente da verticalidade e da iluminação.

“Esses fatores me conduzem para desenvolver soluções criativas para maximizar o aproveitamento do espaço, equilibrando as expectativas dos moradores no que diz respeito à composição dos ambientes, área de armazenamento, o estilo pretendido para o décor e a superação dos limites impostos pela metragem reduzida”, revela a profissional.

Abaixo, a arquiteta lista algumas dicas criativas para otimizar espaços em apartamentos pequenos. Confira!

1. Lavanderia oculta na marcenaria

É possível integrar os elementos da lavanderia na marcenaria da cozinha (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci)

Sem espaço para uma lavanderia tradicional, nesse studio de 37m² a arquiteta encontrou uma resolução prática ao integrar a máquina lava e seca na marcenaria da cozinha. Camuflada em um dos armários, o intuito foi permitir com que o morador possa lavar suas roupas no conforto de casa, sem depender da área de uso comum. “No geral, as máquinas apresentam medidas de 65 x 65 cm, mas nesse caso optamos por um modelo de 60 x 60 cm, pois, nesse projeto, cada centímetro faz diferença”, recorda-se.

2. Estrutura giratória para TV

O suporte de TV giratório permite que o aparelho esteja integrado em mais de um ambiente (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci)

Sem espaço para um rack tradicional, a solução foi desenvolver uma estrutura giratória para a TV, que, por sua vez, foi posicionada estrategicamente entre o dormitório e a área social. Com esse recurso, que não comprometeu a estética dos ambientes, o morador assiste aos seus programas preferidos em todos os momentos desejados.

3. Solução elegante para dividir ambientes

A porta-camarão é uma opção para dividir os ambientes (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci)

A porta-camarão de serralheria foi outra saída inteligente aplicada neste studio, uma vez que o morador pode resguardar da área íntima quando receber convidados. Para tanto, Júlia contou com um sistema de abertura em dobras que não atrapalha a circulação e entrega privacidade.

4. Circulação inteligente no dormitório

A posição da cama permite circulação por todo o quarto (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci)

No dormitório do imóvel com 37 m², a posição estratégica da cama queen size foi fundamental. Na equação do layout estudado por Júlia, foi possível conceber um jogo de corredores: um de 57 cm entre a cama e a porta da varanda, outro de 64 cm que propicia uma passagem mais ampla para o banheiro e mais um de 58 cm que libera a abertura das portas dos armários no vão entre a cabeceira.

5. Espelho funcional com iluminação slim

O espelho com armário embutido mantém os itens de higiene organizados (Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci)

O espelho desempenha um papel funcional, integrando um armário com bom espaço de armazenamento. “E como o studio conta com apenas um banheiro, que também será utilizado pelas visitas, não é ideal deixar tudo à mostra”, explica a arquiteta Júlia. Além disso, ela incorporou uma iluminação slim, embutida na volta do espelho, no melhor estilo camarim – perfeita para maquiagem e o momento de barbear.

