Veja o tom de sombra ideal para cada cor de olho

Os olhos costumam receber bastante atenção na hora da maquiagem. Logo, conhecer as tonalidades de sombras que mais combinam com essa parte do rosto pode ajudar a realçar o olhar e a construir uma make bonita. Por isso, o maquiador Brunno Valentino indica os tons mais recomendados conforme a cor dos olhos. Confira!

1. Olhos castanhos

Olhos castanhos combinam com diversas tonalidades de sombras (Imagem: CarlosDavid | Shutterstock)

Os olhos castanhos combinam facilmente com as mais variadas tonalidades de sombras. Contrastam bem com cores frias como o azul e o verde.

Castanho-claro

Fica lindo: pêssego, castanho, preto, berinjela, ocre, verde e salmão.

pêssego, castanho, preto, berinjela, ocre, verde e salmão. Também pode: perolado, dourado e marrom.

perolado, dourado e marrom. Evite: azul-claro.

Castanho-escuro

Fica lindo: marrom, bege, verde, azul, turquesa, roxo, preto, vinho, dourado, cobre, azul e lilás.

marrom, bege, verde, azul, turquesa, roxo, preto, vinho, dourado, cobre, azul e lilás. Também pode: todas as cores!

todas as cores! Evite: cores que você não gosta!

2. Olhos azuis e verdes

Olhos verdes combinam com cores que causam contraste (Imagem: Serg Zastavkin | Shutterstock)

Para destacar os olhos claros, como verdes e azuis, é preciso buscar cores que causem contraste. Logo, evite tonalidades suaves, que desaparecem na pele. Sombras berinjela, avermelhadas e com tons arroxeados são recomendadas.

Azuis

Fica lindo: castanho, dourado, bronze e marrom.

castanho, dourado, bronze e marrom. Também pode: lilás, grafite, azul, preto e vinho.

lilás, grafite, azul, preto e vinho. Evite: laranja e rosa.

Verdes

Fica lindo: marrom, pêssego, ameixa, caqui e verde profundo.

marrom, pêssego, ameixa, caqui e verde profundo. Também pode: dourado, verde limão, roxo, lilás e acinzentado.

dourado, verde limão, roxo, lilás e acinzentado. Evite: azul-claro e laranja.

3. Olhos pretos

Olhos pretos combinam com todas as cores de sombra (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

Qualquer sombra vai bem com olhos pretos. Uma dica é optar por produtos iluminadores e cintilantes para destacar o olhar. Tons de bronze e dourado também caem bem.