6 receitas práticas para o feriado

Durante o feriado, é comum as pessoas optarem por descansar e irem comer em restaurantes para evitar cozinhar. No entanto, se você faz parte do grupo que deseja economizar e ficar em casa, os pratos fáceis de fazer são a alternativa ideal, principalmente se você não abre mão de uma deliciosa refeição e deseja poupar tempo na cozinha. A seguir, confira 6 receitas simples e gostosas para o feriado!

Canelone de espinafre

Ingredientes

Folhas de 2 maços de espinafre

500 g de ricota esfarelada

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de amido de milho

250 ml de leite

500 g de massa de pastel

1 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, noz-moscada e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o queijo parmesão, o sal, a ricota e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e misture bem. Despeje a mistura sobre a cebola e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal e noz-moscada e reserve.

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e, com a ajuda de uma colher, recheie com o espinafre. Corte com a ajuda de uma faca e enrole o canelone. Repita o processo com toda a massa e reserve. Disponha o molho reservado sobre uma assadeira e coloque os canelones sobre ele. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Espaguete a carbonara

Ingredientes

500 g de massa de espaguete

4 gemas de ovo

1 ovo inteiro

1 xícara de chá da água do cozimento do macarrão

1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos

2 colheres de sopa de vinho branco seco

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e o sal e cozinhe até a massa ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água ( reserve uma xícara de chá da água) e reserve o macarrão. Em uma tigela, coloque as gemas e os ovos e bata por 2 minutos para misturar bem. Acrescente o queijo ralado e misture até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Em uma frigideira grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o bacon e o alho e frite até dourar. Acrescente o vinho branco, misture e desligue o fogo. Após, disponha o macarrão na panela, despeje a água do cozimento e a mistura de ovos reservada. Mexa rapidamente para o molho não endurecer e ficar cremoso. Sirva em seguida.

Filé de frango com molho de laranja

Ingredientes

500 g de filé de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 dentes de alho descascados e picados

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de suco de laranja natural

1 colher de sopa de mel

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Reserve. Em uma panela, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até a farinha ficar amarelada. Acrescente o suco de laranja, o mel e o sal e cozinhe até o molho engrossar. Reserve.

Em outra panela, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango e frite até dourar os dois lados. Desligue o fogo, despeje o molho reservado sobre o frango e misture bem. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Bolinho de arroz (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Bolinho de arroz

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de amido de milho

Sal e cheiro-verde picado a gosto

3 ovos

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz, o leite, a farinha de trigo, o queijo parmesão, o amido de milho, os ovos e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o cheiro-verde e o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um kibe. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, frite os bolinhos até dourar. Sirva em seguida.

Carne moída com abóbora

Ingredientes

300 g de carne moída

700 g de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos

cabotiá descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes picado

250 ml de água

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até secar a água liberada por ela. Junte o tomate, a abóbora, o molho de tomate e a água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Camarão ao molho de coco com coentro e limão

Ingredientes

500 g de camarões limpos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 pimentão vermelho picado

1 xícara de chá de leite de coco

Suco de 1/2 limão

Azeite, sal, coentro fresco picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão em fogo médio até ficarem macios. Adicione os camarões e refogue rapidamente até começarem a mudar de cor. Acrescente o leite de coco, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos em fogo baixo. Finalize com o suco de limão e o coentro fresco picado. Sirva quente.